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陳曉當初「選」陳妍希「棄」趙麗穎？ 網揪1關鍵

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星陳曉與台灣女星陳妍希18日在演藝圈投下震撼彈，兩人攜手8年的婚姻正式畫上句號。近日，網友開始挖出兩人當初放閃的照片，甚至把陳曉與趙麗穎的舊情拿來做對比。

中國網友近日討論，為何陳曉當初選擇陳妍希，而不是趙麗穎？（翻攝自微博）中國網友近日討論，為何陳曉當初選擇陳妍希，而不是趙麗穎？（翻攝自微博）

然而，陳曉以前和趙麗穎的緋聞被傳的滿天飛，正當大家以為兩人相戀時；陳曉竟轉頭愛上了陳妍希，甚至認定陳妍希就是自己想攜手度過一生的對象，當時讓許多網友一頭霧水。中國網友則開始分析，關鍵或許是因為家世及學歷。陳曉自小在充滿知識分子的家庭中長大；陳妍希高中就去美國留學，同時拿到了南加州大學主修及輔修的學歷，還曾入圍金馬獎，在演藝圈表現十分亮眼！兩人是名副其實的門當戶對。而趙麗穎雖然靠自己的努力成為中國演藝圈的知名女演員，但因為她出生於農村家庭，學歷也不算高，因此才被認為和陳曉不般配。

陳曉與陳妍希昔日非常相愛。（翻攝自微博）陳曉與陳妍希昔日非常相愛。（翻攝自微博）

陳曉與陳妍希因合作知名電視劇《神鵰俠侶》而結緣，並在2016年官宣結婚，沒想到走了將近快9年的婚姻，正式在2025年結束，兩人昔日相愛的證據，如今看來令人唏噓。

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