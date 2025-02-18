（影音）侯怡君暴打小三 目擊者劉至翰曝「1分鐘互毆片」

侯怡君（右）在民視八點檔《好運來》暴打「小三」楚宣。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕侯怡君近日在老公蕭大陸製作民視八點檔《好運來》飾演女主角，一開始分飾2角，劇中和飾演小三楚宣有肢體衝突戲，傳她入戲太深不慎將楚宣打受傷，電視台高層提醒她要收一點以免嚇到觀眾，而在該戲也有演出的劉至翰，18日曝光拍攝現場2人互毆1分鐘畫面。

劉至翰今（18）日凌晨4時左右在臉書以黑底白字發文留言7字：「女藝人現場互毆。」接著在底下連結Youtube拍攝花絮，劇情是飯店房間內2男2女爆氣爭吵，倪齊民怒罵被劉至翰反制，侯怡君則是怒打楚萱一巴掌。

請繼續往下閱讀...

緊接著，2女開始抓頭髮又抓衣服瘋狂拉扯，最後需仰賴2男拉開，侯怡君怒氣說：「她不是人，是畜生。」相當逼真。

相關新聞：侯怡君「暴打小三」楚宣淪沙包 認了「情緒到頂端」還原拍戲過程

而侯怡君昨也趕緊在臉書發文澄清：「爭吵互毆戲碼，對於演員來說，向來都是一種不輕鬆的挑戰。」自嘲有「天生壞女人」長相，拍攝衝突戲得要更加小心，對於不小時弄傷楚宣，她解釋：「演員們一起認真走戲、套招，說了能借位就借位，頂多後補幾個特寫，來防止意外發生。」

侯怡君說，每當到了正式拍攝時，「我們彼此的情緒到達頂端，就算真的碰觸到了，也是繼續下去不耽誤，因為我們都希望能夠一次ok，當下真心不知道導致了對手的瘀青，我也沒發現自己的臉跟嘴被抓傷抓破。」最後更向參與《好運來》的藝人打氣喊話：「我們真的都好棒，都是敬業的演員，真心感謝我們一起精彩的演出，謝謝所有專業演員，觀眾肯定是我們演員的動力。」

相關影片：〈影片取自Youtube，如遭移除敬請見諒〉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法