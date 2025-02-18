（影音）Joeman認了抱持僥倖心態 拍片二度道歉

Joeman拍攝道歉影片。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生因襲臀事件鬧上新聞版面遭抵制代言，另一網紅Joeman卻找來孫生、女友多芬以及孫媽復刻《分手擂台》慘被砲轟，昨（17）日中午Joeman透過臉書發文道歉，並下架該影片，晚間又二度親上火線致歉。

Joeman在致歉影片坦承正在反省，並認了抱持僥倖心態，「我只是說服自己『孫生會負起他該負的法律責任』，再加上《分手擂台》節目本身就是用荒謬方式嘲笑男女主角，孫生和多芬上這節目，本質應該是會被嘲笑，所以我產生僥倖心態，認為『這是孫生問題，我只是節目製作方』」。

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而Joeman也認了當事件在網路發酵，這才意識到自己錯誤，決定道歉並下架影片，他強調：「捫心自問我絕對不希望親人或另一半遭遇這樣對待與後遺症；對於性騷擾，絕對應該零容忍，未來會加深對性別意識的理解與尊重。」

相關影片：〈影片取自Joeman臉書，如遭移除敬請見諒〉

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