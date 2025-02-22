周星馳終於露臉了！「62歲現況曝光」狂吸3.3萬人朝聖

62歲周星馳（右）與中國網紅合影意外露出正面。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「星爺」周星馳縱橫影壇逾45年，出演過《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《食神》、《少林足球》、《功夫》等多部經典之作，不過已轉往幕後發展多年，雖開設IG與粉絲們互動，不過大多以背影示人相當低調，如今年屆62歲的他也意外曝光了面容及近況。

中國喜劇網紅真子與老亨19日在臉書粉專曬出2張與周星馳的合照，以「武林高手」稱呼偶像並感慨寫下，「時間請慢點過。」可見照片中的周星馳戴著一頂卡其色棒球帽並搭配黑框眼鏡，身穿白色短袖上衣和一條黑色長褲，如今給人的感覺與電影中搞笑詼諧的他大相徑庭，顯見私下個性既正經又低調。

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周星馳（中）與中國網紅合影神情嚴肅，與給人的既定印象大相徑庭。（翻攝自臉書）

周星馳今年將迎來63歲生日大壽，蓄留的鬍子也有些花白，拍照的神情則有點嚴肅，久違未露出正臉的他，如今真實面容曝光隨即狂吸3.3萬人朝聖，紛紛投以羨慕的眼光，「周星馳為你們露臉」、「天啊！受到喜劇至尊的認可了！」、「這麼正經的你們，看不慣」、「難不成會有合作機會？」、「太強了...這輩子值了...」

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