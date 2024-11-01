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吳君如遭拖欠薪資！港導演何妙祺認了：有賺再還她

《我談的那場戀愛》導演何妙祺（右）與吳君如討論劇本。（甲上娛樂提供）《我談的那場戀愛》導演何妙祺（右）與吳君如討論劇本。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北-香港連線報導〕電影《我談的那場戀愛》入圍本屆金馬獎最佳女主角、新導演，導演何妙祺今天（1日）受訪，自爆欠薪1年多，到現在還沒付吳君如酬勞，如今電影票房在香港獲得佳績，上映一個月票房賣破7000萬台幣（約1700萬港幣），何妙祺笑說：「當然很開心的，最起碼可以把錢給吳君如了！」更打趣稱「她說我才是詐騙集團」。

由於電影預算有限，吳君如竟「先演後收錢」，等票房分紅後再領酬勞。何妙祺自嘲臉皮很後，從去年6月拍攝至今都還沒有將酬勞交給吳君如，「她幫我拍，我們賺錢後分紅給她，我虧本的話就跟我一起虧本，我很謝謝她！」就連片中的衣服，都是吳君如自備，因為沒有預算再另外買衣服了。

《我談的那場戀愛》導演何妙祺（中間粉橘襯衫）與女主角吳君如（前）合作相當愉快。（甲上娛樂提供）《我談的那場戀愛》導演何妙祺（中間粉橘襯衫）與女主角吳君如（前）合作相當愉快。（甲上娛樂提供）

吳君如近年常常與新導演合作，何妙祺大讚選對了演員，戲就成功了一半，她敬佩吳君如非常專業，對於導演要求要收要放，吳君如能做出好幾個版本給何妙祺挑選；儘管在街頭拍攝時感情重的情緒戲時被發現，路人驚呼「吳君如拍戲？」、「是不是吳君如啊！」都不影響吳君如專注投入在拍攝當中。

電影講述網路詐騙的愛情故事，詐騙吳君如感情的是香港男歌手張天賦，何妙祺稱當初吳君如介紹她認識張天賦，當時她不知道誰是張天賦，「我已經被嘲笑，已經受到教訓了，現在他真的是滿紅的，但我想能一個人在香港紅館開三場演唱會，票都能賣光，就知道為什麼紅了。」

在看完張天賦演唱會，並見面詳談後，何妙祺選擇與張天賦合作，大讚父母取名得很好，因為張天賦真的很有「天賦」，且電影當中台詞、對白很多，張天賦的口條、聲音都很好，「大部分的情節都是拿著手機演戲，很需要想像力，唱歌那麼好要投入感情，那演戲也不會太差，現在他很好。」

張天賦在電影《我談的那場戀愛》中飾演詐騙集團，欺騙吳君如的感情。（甲上娛樂提供）張天賦在電影《我談的那場戀愛》中飾演詐騙集團，欺騙吳君如的感情。（甲上娛樂提供）

張天賦此次遺憾未能入圍金馬，何妙祺表示，得知金馬執委會執行長聞天祥有特別提及他是遺珠，且有評審投他1票，就讓他十分感恩了。至於吳君如入圍影后，她也獲得新導演提名，何妙祺笑說公布入圍時忘了看直播，在家收東西到一半才知道，「金馬是我心中藝術成分很高的電影獎項，很難進得去的提名，我清楚自己比較偏向商業多一點，知道新導演提名很意外，很開心！」

何妙祺入圍金馬最佳新導演，受訪大聊《我談的那場戀愛》拍攝趣事。（甲上娛樂提供）何妙祺入圍金馬最佳新導演，受訪大聊《我談的那場戀愛》拍攝趣事。（甲上娛樂提供）

被問到有沒有想合作的台灣演員？何妙祺表示喜歡舒淇、范曉萱，因為監製陳慶嘉與她說過「舒淇是會讓人後悔自己沒有把角色寫難一點的演員」；范曉萱則是在《聽風者》和《龍門客棧》的演技令人印象深刻，「每次跟導演去看片，都會說這個人演技很好，幫我記得她，我都會說『這是范曉萱！』」電影《我談的那場戀愛》將於11月29日全台上映。

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