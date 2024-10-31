華仔粉絲痛罵北捷「欺負劉德華」 怒噴：做事搖擺不定

劉德華演唱會遇上康芮颱風，被迫停演。（本報資料照，台灣映藝提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港天王劉德華原本今（31）日起將在台北小巨蛋舉辦4場「今天…is the day劉德華巡迴演唱會」，無奈受到康芮颱風搗亂，只能無奈停唱。原本打算風雨無阻的劉德華，昨（30）晚還透過社群提醒粉絲務必要小心風雨，未料今日下午3點，主辦單位緊急發表停演聲明。小巨蛋早已聚集大批粉絲，紛紛痛罵北捷：「為什麼要這樣欺侮我們」。

劉德華粉絲已聚集在小巨蛋，仍喊著支持劉德華。（記者陳奕全攝）

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小巨蛋內劉德華粉絲傷心落淚。（記者陳奕全攝）

由於劉德華此次演唱會採實名制購票，許多人都是真愛粉，費盡千辛萬苦再加上好運加持才抽到演唱會入場券，人都到現場才得知停演，縱然知道是康芮鬧事，心中仍難掩委屈。有粉絲表示：「昨天就不應該說會如期舉行，開唱前4個小時才說取消，多少人都已經到台北了??」、「延期沒意見，沒抽到就算了，好不容易抽中，昨晚市政府為什麼不協調？非要民眾跑出門到現場才取消，市政府不敢出來承擔這些，推給主辦單位？憑什麼只取消這場？」，甚至有人怪罪：「都是台北市捷運局做事搖擺不定，一下子同意舉辦，發現事情鬧上新聞風向不對又來對主辦單位施壓。」

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