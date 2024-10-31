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娛樂 電視

王陽明遭「泰國林志穎」強吻 認了「享受男男吻」不需報備辣妻

胡宇威（左起）、王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈出席《太太太厲害》開播記者會。（鹿路電影提供）胡宇威（左起）、王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈出席《太太太厲害》開播記者會。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、王陽明、胡宇威、周采詩、曾沛慈不畏康芮颱風，今（31日）出席女性動影集《太太太厲害》開播記者會。王陽明劇中和夏朧、「泰國林志穎」TAE各有親密戲及男男吻戲，透露拍攝前有和老婆蔡詩芸報備，「報備、不報備，其實都還好，因為這是工作，另一半一定要去體諒。」至於和TAE男男吻，他則笑說：「這好像不太需要報備。」

王陽明在《太太太厲害》有精彩演出。（鹿路電影提供）王陽明在《太太太厲害》有精彩演出。（鹿路電影提供）

王陽明坦言，原以為要用借位的方式拍攝男男吻，沒想到竟是來真的，「這不是我第一次拍有男男的，所以滿享受…享受當下。」他形容角色被揍完還要被強吻，且還被老婆質疑在外拈花惹草，「我是在執行任務啊！」

曾沛慈在《太太太厲害》有逗趣演出。（鹿路電影提供）曾沛慈在《太太太厲害》有逗趣演出。（鹿路電影提供）

曾沛慈劇中和楊祐寧演夫妻，婚後育有2子女，還和婆婆苗可麗同住，想「壞壞」的時候，常被撞個正著，引發許多笑料，被問現實生活中有無遇過此尷尬情況，曾沛慈打趣說：「我會關門，我沒有這個困擾。」透露婆婆很給她和老公空間，也很尊重彼此，「她還提供我們很大的房子住。」她也大讚苗可麗將愛情勒的婆婆演得很生動，「可麗姐私下人非常好，幽默度已經超越我心中第一名楊祐寧。」

周采詩在《太太太厲害》飾演拳擊高手。（鹿路電影提供）周采詩在《太太太厲害》飾演拳擊高手。（鹿路電影提供）

周采詩飾演拳擊手，需投入長時間練拳跟準備，她笑說：「那陣子每天練拳，我每天都問自己：『我是誰？我在哪？』體育選手真的好辛苦啊！」談起飾演老公的黃奇斌，她說：「聽他的一些作品，會以為他是很飄丿的人，感覺會坐在熱炒攤喝啤酒的人，後來才發現他是超級老實、善良、不喝酒的土象星座男生，滿讓我意外的。」最後她應要求，清唱黃奇斌的經典夯曲《浪子回頭》，引來現場一陣掌聲，曾沛慈大讚：「妳唱歌很好聽耶！」隋棠也說：「實力派耶！」

隋棠（左起）、曾沛慈、周采詩在《太太太厲害》組「地表最強媽媽特務團」。（鹿路電影提供）隋棠（左起）、曾沛慈、周采詩在《太太太厲害》組「地表最強媽媽特務團」。（鹿路電影提供）

《太太太厲害》11月2日起每週六晚上8點於愛奇藝上架，11月3日起每週日晚上8點於八大戲劇台播出。

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