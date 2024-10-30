呼應韓流當道！15部「韓國近代史電影」看好看滿

國家影視聽中心年末重磅主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓綜《黑白大廚》熱潮未退，以韓國國劇為背景的《正年》又掀話題！國家影視聽中心年末推出「請回答！韓國近代史經典電影選」，呼應熱門系列韓劇，帶觀眾透過15部經典電影，一窺韓國歷史的重要時刻。

「請回答！韓國近代史經典電影選」有以盤索里唱藝為主的傳奇電影《西便制》（1993），該片描述盤索里歌者對藝術成就的追求，以及面對時代變遷的無力與憤恨，激發當時韓國人的民族認同感，在當年創下破百萬人次影史票房紀錄。

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《西便制》以傳統曲藝「盤索里」為主題背景。（韓國映像資料院 Korean Film Archive提供）

同樣以音樂作為敘事特色的作品，還有《搖擺男孩》（2018）在北朝鮮戰俘營裡以踢踏舞跳出時代的哀愁，《初戀三重奏》（2015）主角們寄情於民歌的寫實刻劃。

韓國近代史中，備受注目的「民主運動、勞權抗爭」同樣成為電影創作題材的關鍵字，包括《芝瑟：未盡的歲月2》（2012）以黑白攝影重述「濟州島四三事件」的血腥真相；《蒼白戰爭》（1992）則從作家韓基柱的視角出發，一通昔日戰友的來電，讓深受戰爭創傷症候群之苦的他，瞬間回到殺戮的恐怖過去。

真人真事的傳記電影《美麗青年全泰壹》記錄勞運英雄全泰壹的反抗精神。（韓國映像資料院 Korean Film Archive提供）

真人真事傳記電影《美麗青年全泰壹》（1995）由李滄東擔任編劇，記錄勞運悲劇英雄全泰壹的反抗精神；《花瓣》（1996）直面朝鮮民族1980年代的歷史傷痛，透過受創少女悲慘的生命經歷，感受「光州事件」難以磨滅的殘忍；詳細片單可上國家影視聽中心查詢。

「請回答！韓國近代史經典電影選」

時間：2024.11.05-12.29

地點：國家影視聽中心

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