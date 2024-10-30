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娛樂 電影

（影）「中邪阿姨」陳雪甄變控制狂母親！巫建和竟抱頭痛哭

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新加坡導演楊修華再度自編自導的全新力作《默視錄》（Stranger Eyes），聚焦現代人日常生活中的各種「監看窺視」，除了金馬影帝李康生飾演的神秘偷窺者備受矚目，以「中邪阿姨」一角廣為觀眾認識的陳雪甄，在《默視錄》演出巫建和的控制狂母親也讓人印象深刻。

陳雪甄（左）與導演楊修華（中）合作新作《默視錄》，飾演巫建和的控制狂母親，她直呼這角色很難演。（傳影互動提供）陳雪甄（左）與導演楊修華（中）合作新作《默視錄》，飾演巫建和的控制狂母親，她直呼這角色很難演。（傳影互動提供）

和導演楊修華二度合作的陳雪甄表示，這角色對她而言很難演，不僅是因為這角色相對於外界機械式的監看，屬於人性化、有溫度的監看，也因為她私底下跟自己兒子相處像朋友，讓她花了不少時間研究如何詮釋和兒子感情疏離的監控型媽媽。此外，在片中演出舞蹈家的陳雪甄，除了隨時提醒自己保持姿態挺拔，戒菸已久的她也因為導演楊修華的一句話：「這角色應該是個老菸槍！」二話不說便重拾香菸，專業程度讓楊修華讚歎不已。

近來在多部影集中有亮眼表現的巫建和，在《默視錄》中飾演愛女失蹤的爸爸，不僅和李康生有氣氛詭譎的對戲，和母親陳雪甄、妻子林幻夢露都有情緒強烈的重頭戲，暗藏不可告人的一面。巫建和表示，他的角色是很壓抑的個性，不太表達自己的情感，他在開拍前花了許多時間揣摩某種情感面上的「抽離」。

巫建和在《默視錄》中飾演愛女失蹤的年輕爸爸，角色個性壓抑到他下戲後情緒潰堤。（傳影互動提供）巫建和在《默視錄》中飾演愛女失蹤的年輕爸爸，角色個性壓抑到他下戲後情緒潰堤。（傳影互動提供）

巫建和回憶，他在新加坡拍攝期間都很進入角色狀態，直到有一場走在天橋上跟蹤李康生的戲，不知為何他突然有股情緒湧上，他努力將情緒壓下拍攝完，走出鏡頭後才將情緒宣洩出來，這段過程導演楊修華全看在眼裡，便默默走到他身旁拍拍他肩膀，一句話也沒有多說，剎那間他感覺到一股溫暖湧入，彷彿他和導演一起經歷了某段旅程。

《默視錄》由巫建和（前排左）、林幻夢露，陳雪甄（後排左）、張子夫演出。（傳影互動提供）《默視錄》由巫建和（前排左）、林幻夢露，陳雪甄（後排左）、張子夫演出。（傳影互動提供）

而巫建和與陳雪甄的對戲從故事開端的單向溝通，到後段的雙向情感宣洩，有場兩人在家中抱頭痛哭的戲，巫建和更是深受感動：「拍攝那天窗外接近日落，忽然感受到雪甄姐的表演能量，用一種很溫暖的狀態包圍我。」兩人從疏離到坦誠相見的轉折讓導演楊修華十分滿意，也讓觀眾更加期待《默視錄》中的默契互動。《默視錄》將於11月15日全台揭開真相。

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