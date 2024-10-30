《孟婆客棧》成石英遺作！唐美雲悲痛揭邀約內幕：他一口答應

石英客串唐美雲製作的《孟婆客棧》成遺作。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深演員石英10月27日於台大醫院自然辭世，享壽82歲。林千鈺及林義山聲明中感謝外界關心，「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」石英昔客串《孟婆客棧》力挺老友唐美雲，唐美雲今（30）得知石英辭世消息，沉痛表示：「祝福石爸一路好走，我們大家愛你。」

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石英2021年客串《孟婆客棧》，唐美雲安排驚喜慶生。（民視提供）

唐美雲今在宜蘭傳藝中心演出，得知石英辭世消息後，表示兩人早期在華視有短暫合作，後來在民視合作《娘家》有了密集接觸，「他是校長我是校長夫人，常常做伙感情像一家人，那段時間有更多機會看到石爸對工作的執著認真，提攜後輩不遺餘力，是值得敬佩學習的好榜樣。」

唐美雲提到拍攝《孟婆客棧》時想邀請石英演出，但礙於是單元劇沒辦法給他重要角色，不過石英接獲邀請後，不論角色大小一口答應，力挺擔任製作人的她。唐美雲悲痛表示今天剛好有颱風警報，起初接獲消息以為是玩笑，「我想這是世俗的離開，石爸會永遠活在大家心中，因為我們都尊敬他愛他，祝福石爸一路好走，我們大家愛你。」

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