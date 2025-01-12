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許常德怒槓釋昭慧 社群264字質疑「修行的智慧」？

李健儀教授的「佛陀問病圖」創作，持續於嘉義大林慈濟醫院院長室展示。（圖由嘉義大林慈濟醫院提供）李健儀教授的「佛陀問病圖」創作，持續於嘉義大林慈濟醫院院長室展示。（圖由嘉義大林慈濟醫院提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕先前作家苦苓本月5日爆料嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」偷畫，後來發現此事是李健儀教授的「佛陀問病圖」創作與慈濟基金會師姐之間衍生出的涉偷畫盜圖問題。慈濟弟子釋昭慧數度在社群發文試圖解釋，不過釋昭慧的發言讓音樂人許常德非常不滿，二度在社群以264字痛批：不討論是非，只在乎護航。

音樂人許常德認為釋昭慧言論不妥。（翻攝自臉書）音樂人許常德認為釋昭慧言論不妥。（翻攝自臉書）

許常德認為「釋昭慧說原作者已原諒 可以翻篇了」質疑「翻篇」用在這個地方，就是再次利用別人的原諒放過自己的犯行；就是再度用修行人的身分進行勒索，讓他看不下去。

相關新聞：苦苓爆料「慈濟偷畫」：李姓油畫家也是受害者

許常德問：「無視法律嗎 鼓勵大家這麼做嗎」並指出釋昭慧此種心態對原創打擊很大，如果事情就這樣過去，「這樣誰要做原創 誰能靜心信任與信仰呢」。許常德對於外界常用「上人的名字作商業之事」非常不以為然，認為既然打著上人的招牌，就不該裝作沒事、顯得很無奈的樣子，做錯事之後，又不負責任也不警惕自己，尤其釋昭慧數次發言根本就是「不討論是非 只在乎護航 這樣才是傷害慈濟最深的人」。

許常德怒槓釋昭慧 社群264字質疑「修行的智慧」？新竹市玄奘大學社會科學院長釋昭慧法師。（本報資料照，記者洪美秀攝）

慈濟是眾人的愛心做起來的，許常德感慨，眾人的善心要善用，不是某些人說的那樣，沒看過犯行的人要侵權的受害者翻篇，更痛斥「這種言論就是讓信仰蒙羞 連認錯都那麼心疼」，靈魂拷問釋昭慧：都不知道深刻的認錯是找到智慧的機會嗎？許常德痛心說，修行的智慧在哪裡、人家原諒的心意是什麼？他建議釋昭慧應該先了解這些，再去講翻篇，而不是把別人給的方便拿來背書，然後說要翻篇。

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