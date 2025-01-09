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娛樂 最新消息

博恩走鐘獎「感謝中國」邰智源台下擺臭臉？他正面回應了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅博恩去年台海戰爭為主題的影片奪下第6屆走鐘獎「哈哈哈哈獎」，然而，當時的得獎感言卻引起爭議還有眼尖網友發現，當時坐在台下的邰智源「臉很臭」，事隔多月，如今他終於透露當時心境。

邰智源回應走鐘獎博恩致詞時臭臉一事。（翻攝自YT）邰智源回應走鐘獎博恩致詞時臭臉一事。（翻攝自YT）

博恩去年10月26日首次奪下走鐘獎，在發表感言時他表示，脫口秀提及「台海戰爭」敏感議題，「可以得到哈哈哈哈獎，我也覺得要感謝中國，謝謝你們不遺餘力地關心我們，關心我們的領空，拿走我們一些藝人，給我們源源不絕的靈感。」，更直呼「好害怕兩岸和平！」

邰智源被拍到在博恩發表得獎感言時臭臉。（翻攝自YT）邰智源被拍到在博恩發表得獎感言時臭臉。（翻攝自YT）

博恩最新一集的podcast中，邀請邰智源做為來賓，兩人回顧去年走鐘獎，博恩上台致詞的時，鏡頭突然帶到邰智源「臉很臭」的一幕。對此，邰智源直言，「那個很好笑，我覺得很屌」，他也澄清，「我一點都不臭，I think it's funny（我覺得很好笑）。胡說八道，扯蛋！，讓博恩馬上鬆了一口氣。

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