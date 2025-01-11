奈奈子認了泡湯！駁斥當小三與姐妹服侍富商：我被網暴

網紅奈奈子。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅奈奈子（Koori）從直播平台出道，擁有甜美臉蛋及傲人身材，短時間就累積上萬粉絲，日前卻遭踢爆介入已婚富商的家庭，還揪團帶姐妹一起「泡湯共侍」。不過，她昨（10日）在社群上傳澄清影片，強調泡完湯就自行先離開，且其他女生並非自己的好友，更無侍奉一事。



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奈奈子10日於IG上傳影片直呼「我被網暴了」，從來沒想過這件事情會發生在自己身上，所以發生的當下真的很無助、害怕，加上重感冒，沒辦法馬上做回應，但還是想直接面對這件事。

奈奈子澄清，「並沒有富商，新聞中的男子是曾經直播時的榜一，後來他因為事業不順的關係，涉嫌走私泰國非法植物，於去年在家被捕，在他事業不順之後，我也沒有與他斷聯，因為我想說，畢竟都是曾經幫助過我的人，卻依然時常受到他的情緒勒索，直到他人間蒸發，我當時非常害怕，所以把他給封鎖了。」

奈奈子強調，與該男斷聯至少半年以上，在認識該男之後，絕無騷擾他的家庭，更不存在拉姊妹與他泡湯並侍奉，新聞中提到的姊妹，都是該男介紹給自己，才認識她們，「當時我才剛做完一個大手術，身體真的很不舒服，在泡完湯後就搭車離開，並無新聞中那些天花亂墜的事情。」

此外，奈奈子說，她已經離開直播一年，這一年將重心轉為藝術教學，所以遇到如此網路暴力，深感手足無措，對方甚至疑似透過網軍，傳送新聞連結給她的親友、毀壞名譽。至於有新聞報導她是SWAG的直播主，她對此說明，自己僅是在平台創立初期，與他們簽定一個保底合約。

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