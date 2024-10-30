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娛樂 電視

石英告別式日期曝！林千鈺發聲：家父到另個世界散播愛了

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深演員石英10月27日自然老化辭世於台大醫院，享壽82歲，其家人委請鳳凰藝能協助處理相關訊息發布與治喪事宜，稍早石英兒女林千鈺及林義山正式聲明，表示石英身後事從簡，規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式。

演員石英10月27日自然老化病逝，享壽82歲。（民視提供）演員石英10月27日自然老化病逝，享壽82歲。（民視提供）

石英自1966年參加電影公司演員招考出道以來，致力於台灣戲劇演出，他在接受媒體採訪時曾說：「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」林千鈺與林義山表示：「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」

石英（左）病逝，林千鈺（右）發聲父親另個世界傳播愛了。（資料照，記者潘少棠攝）石英（左）病逝，林千鈺（右）發聲父親另個世界傳播愛了。（資料照，記者潘少棠攝）

兩人特別感謝台大癌醫中心吳耀銘副院長及ICU所有醫護人員，在石英入住期間給予像家人般的無微不至照顧，「遵循家父遺願身後事從簡不叨擾大家，僅規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式。雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！」

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