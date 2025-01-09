晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔F4花美男怎變這樣？朱孝天「走鐘成大叔」逛街被拍 網認不出

男星朱孝天生了場大病後發福不少，痊癒後轉往中國發展。（翻攝自小紅書）男星朱孝天生了場大病後發福不少，痊癒後轉往中國發展。（翻攝自小紅書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2001年台版偶像劇《流星花園》捧紅不少藝人，其中F4成員言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪更是不少人心中的男神。事隔24年，言承旭、周渝民、吳建豪依舊維持帥氣形象，朱孝天則因為生了場大病後發福不少，近年來痊癒後轉往中國發展，近況隨之曝光。

2001年台版《流星花園》中的F4成員朱孝天（左起）、言承旭、吳建豪、周渝民是不少人心中的男神。（資料照）2001年台版《流星花園》中的F4成員朱孝天（左起）、言承旭、吳建豪、周渝民是不少人心中的男神。（資料照）

時逢農曆新年前夕，朱孝天曬出一部採買年貨的短片，向粉絲介紹他都購買什麼年貨。（翻攝自小紅書）時逢農曆新年前夕，朱孝天曬出一部採買年貨的短片，向粉絲介紹他都購買什麼年貨。（翻攝自小紅書）

朱孝天近期將事業重心轉往中國，與女星韓雯雯結婚後便定居當地。近期時逢農曆新年前夕，近日朱孝天曬出一部採買年貨的短片，向粉絲介紹他都購買什麼年貨。只見朱孝天臉上鬍渣沒刮，身穿寬鬆圓領上衣與藍色長版羽絨衣，凸顯出啤酒肚，有種中年大叔既視感，他幽默請粉絲忽略他的外型，以豁達態度面對外表的轉變。

朱孝天的影片PO上網後引發熱議，不少人感概他花美男形象不再，但也有許多網友認為他已經放下明星光環回歸平常，「曾經非常帥，現在感覺很會過生活」、「覺得你比以往都更棒了」、「當年的偶像，現在這麼接地氣了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中