昔F4花美男怎變這樣？朱孝天「走鐘成大叔」逛街被拍 網認不出

男星朱孝天生了場大病後發福不少，痊癒後轉往中國發展。（翻攝自小紅書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2001年台版偶像劇《流星花園》捧紅不少藝人，其中F4成員言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪更是不少人心中的男神。事隔24年，言承旭、周渝民、吳建豪依舊維持帥氣形象，朱孝天則因為生了場大病後發福不少，近年來痊癒後轉往中國發展，近況隨之曝光。

2001年台版《流星花園》中的F4成員朱孝天（左起）、言承旭、吳建豪、周渝民是不少人心中的男神。（資料照）

時逢農曆新年前夕，朱孝天曬出一部採買年貨的短片，向粉絲介紹他都購買什麼年貨。（翻攝自小紅書）

朱孝天近期將事業重心轉往中國，與女星韓雯雯結婚後便定居當地。近期時逢農曆新年前夕，近日朱孝天曬出一部採買年貨的短片，向粉絲介紹他都購買什麼年貨。只見朱孝天臉上鬍渣沒刮，身穿寬鬆圓領上衣與藍色長版羽絨衣，凸顯出啤酒肚，有種中年大叔既視感，他幽默請粉絲忽略他的外型，以豁達態度面對外表的轉變。

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朱孝天的影片PO上網後引發熱議，不少人感概他花美男形象不再，但也有許多網友認為他已經放下明星光環回歸平常，「曾經非常帥，現在感覺很會過生活」、「覺得你比以往都更棒了」、「當年的偶像，現在這麼接地氣了」。

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