孟若羽大戰黑人「26公分吃到吐」：哪個台灣男優比他長？

Aaron Rock（左）大方脫掉上衣，與孟若羽一同合作《鮑魚遊戲2》。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕隨著《魷魚遊戲2》在全球上線，台灣AV版的《鮑魚遊戲2》也即將上線，日本AV女神Rae Lil Black、性感精靈艾熙、華語人氣女優夏晴子、「暗黑楊丞琳」孟若羽、黑人男演員Aaron Rock等人今天（11日）在台北舉行記者會，沒想到竟有男攝影記者在現場流鼻血，不停討要衛生紙。

孟若羽稱Aaron Rock的大鵰與手臂差不多長。（記者陳奕全攝）

孟若羽與黑人男演員Aaron Rock在片中大戰，面對「26公分尺寸」的黑人男演員，這是她職業生涯遇過最大的，反問「還有哪個台灣男優比他長？」

尺寸如「成人手臂長」的Aaron Rock，孟若羽今天受訪表示做了很久的心理建設，身邊許多工作人員稱真的很大，讓孟若羽一度心想「蛤多大？」沒想到在看到26公分之後，讓她害羞得立刻撇過頭，不敢再看。Aaron Rock則不願承認自己有26公分，表示自己沒有量過，因為想要給大家有想像力。

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孟若羽稱一度懷疑自己的「食量」，「這個我可以嗎？但還是順利完成了，不過我沒有哭出來，倒是好幾次快吐出來，我在口的時候因為很近距離，視覺張力很可怕。」不過孟若羽稱Aaron Rock很貼心，「他說在這過程中，（若是不舒服）可以輕輕拍拍他，不會全部都放進去，結束之後也有關心我。」

結束之後，孟若羽笑稱自己都失憶了，「拍完之後，男優都跑過來問怎麼樣，真的很硬嗎？事後一直討論，他是全硬的，最厲害的是結束之後去沖澡，他還是硬的，浴巾還直接放在他的老二上。」

Aaron Rock身材超級好，衣服沒敞開也能看到結實肌肉。（記者陳奕全攝）

詢問他可否與台灣男性分享，如何「持久」、保持一柱擎天？Aaron Rock表示：「在演完性愛戲射精後，看看身邊還有女優在準備、若羽也還在現場，我是視覺的男性，有了這些刺激又興奮起來了，除非下戲就離場，就會慢慢消下去。」

被問到給Aaron Rock幾分，孟若羽稱滿分100給85分，因為太大了，孟若羽稱台灣男優私下都自嘲：「我們都是小雞雞！」而他自己遇過的台灣男優，有些就算有18、19公分，但還是會讓她不舒服，「因為他們都是各做各的，如果溫柔，100分就有80分了。」《鮑魚遊戲2》1月31日上線。

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