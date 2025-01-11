晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孟若羽大戰黑人「26公分吃到吐」：哪個台灣男優比他長？

Aaron Rock（左）大方脫掉上衣，與孟若羽一同合作《鮑魚遊戲2》。（記者陳奕全攝）Aaron Rock（左）大方脫掉上衣，與孟若羽一同合作《鮑魚遊戲2》。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕隨著《魷魚遊戲2》在全球上線，台灣AV版的《鮑魚遊戲2》也即將上線，日本AV女神Rae Lil Black、性感精靈艾熙、華語人氣女優夏晴子、「暗黑楊丞琳」孟若羽、黑人男演員Aaron Rock等人今天（11日）在台北舉行記者會，沒想到竟有男攝影記者在現場流鼻血，不停討要衛生紙。

孟若羽稱Aaron Rock的大鵰與手臂差不多長。（記者陳奕全攝）孟若羽稱Aaron Rock的大鵰與手臂差不多長。（記者陳奕全攝）

孟若羽與黑人男演員Aaron Rock在片中大戰，面對「26公分尺寸」的黑人男演員，這是她職業生涯遇過最大的，反問「還有哪個台灣男優比他長？」

尺寸如「成人手臂長」的Aaron Rock，孟若羽今天受訪表示做了很久的心理建設，身邊許多工作人員稱真的很大，讓孟若羽一度心想「蛤多大？」沒想到在看到26公分之後，讓她害羞得立刻撇過頭，不敢再看。Aaron Rock則不願承認自己有26公分，表示自己沒有量過，因為想要給大家有想像力。

[3]

孟若羽稱一度懷疑自己的「食量」，「這個我可以嗎？但還是順利完成了，不過我沒有哭出來，倒是好幾次快吐出來，我在口的時候因為很近距離，視覺張力很可怕。」不過孟若羽稱Aaron Rock很貼心，「他說在這過程中，（若是不舒服）可以輕輕拍拍他，不會全部都放進去，結束之後也有關心我。」

結束之後，孟若羽笑稱自己都失憶了，「拍完之後，男優都跑過來問怎麼樣，真的很硬嗎？事後一直討論，他是全硬的，最厲害的是結束之後去沖澡，他還是硬的，浴巾還直接放在他的老二上。」

Aaron Rock身材超級好，衣服沒敞開也能看到結實肌肉。（記者陳奕全攝）Aaron Rock身材超級好，衣服沒敞開也能看到結實肌肉。（記者陳奕全攝）

詢問他可否與台灣男性分享，如何「持久」、保持一柱擎天？Aaron Rock表示：「在演完性愛戲射精後，看看身邊還有女優在準備、若羽也還在現場，我是視覺的男性，有了這些刺激又興奮起來了，除非下戲就離場，就會慢慢消下去。」

被問到給Aaron Rock幾分，孟若羽稱滿分100給85分，因為太大了，孟若羽稱台灣男優私下都自嘲：「我們都是小雞雞！」而他自己遇過的台灣男優，有些就算有18、19公分，但還是會讓她不舒服，「因為他們都是各做各的，如果溫柔，100分就有80分了。」《鮑魚遊戲2》1月31日上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中