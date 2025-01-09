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宋慧喬出道多年負評不斷！罕洩真實心聲：提到家人心就像撕裂

宋慧喬出道多年，在南韓為女神級人物。（翻攝自IG）宋慧喬出道多年，在南韓為女神級人物。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲南韓女星宋慧喬出道多年，以電視劇《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《順風婦產科》等劇走紅，2023年再憑《黑暗榮耀》獲得多座大獎，在南韓可以說是女神級人物。不過宋慧喬近期上節目表示自己受到輿論批評時，也會不自信，現在雖然已經看淡，但當謠言指向家人時，心還是像撕裂一樣。

宋慧喬昨（8）日登上劉在錫節目提到有關出道多年經歷的謠言時的心境。（翻攝自YT）宋慧喬昨（8）日登上劉在錫節目提到有關出道多年經歷的謠言時的心境。（翻攝自YT）

宋慧喬昨（8）日登上劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，提到有關出道多年經歷的謠言時的心境。坦言出道以來時常聽到一些不實的謠言，甚至連身邊朋友都曾驚訝問她「是真的嗎？」讓宋慧喬相當無奈，不過目前她已經看淡這些謠言「被罵太多了，如果看到有負評我沒關係，但如果提到家人，我的心就像被撕裂了」。

宋慧喬坦言剛出道時確實很容易被謠言影響，也多次覺得「太超過了吧」，不過在某次聚會中，她採取正面回應「我也不知道的事，沒什麼好說的」，果然沒人敢再問她相關問題，從此開始宋慧喬對謠言就逐漸麻木。

宋慧喬坦言剛出道時確容易被謠言影響，目前雖已看淡，但提到家人還是會心碎。（翻攝自YT）宋慧喬坦言剛出道時確容易被謠言影響，目前雖已看淡，但提到家人還是會心碎。（翻攝自YT）

最後，宋慧喬也喊話外界「要記得愛自己」，曾經不自信的她慢慢地找到了愛自己的方式，近年來她每天早晚都會進行冥想，療癒自己的心靈。

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