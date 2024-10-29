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娛樂 最新消息

《乒乓男孩》不知徐若瑄是女神 被吐嘈：音樂聽太少

徐若瑄（左）和鄭人碩為主演新片《乒乓男孩》勤跑宣傳。（ POP Radio提供）徐若瑄（左）和鄭人碩為主演新片《乒乓男孩》勤跑宣傳。（ POP Radio提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕熱血、正向、追夢的電影新片《乒乓男孩》，上映後有不錯票房和口碑，兩位小主角李星緯、彭裕愷，最近和片中的虎媽徐若瑄，還有鄭人碩、施名帥分別到POP Radio接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈，以及《POP最正點》主持人林書煒及Guest DJ鄭偉柏訪問，暢談拍片點滴。

鄭偉柏問李星緯：「你知道演你媽媽的是多少人的夢中女神？」李星緯則突然用英文率直回應「Sorry, I don’t know！」徐若瑄則幽默說：「當知道他們連Ozone的林佳辰也不認識，我就釋懷了」，還忍不住吐嘈兩位男孩：「你們兩個音樂聽太少了。」

施名帥（右）和鄭人碩（左二）帶著《乒乓男孩》小演員一起接受吳怡霈（左）訪問。（POP Radio提供）施名帥（右）和鄭人碩（左二）帶著《乒乓男孩》小演員一起接受吳怡霈（左）訪問。（POP Radio提供）

雖然徐若瑄在片中是個嚴厲媽媽，但她私下對兒子Dalton的事情則是親力親為，參與度很高，她自爆：「有20個媽媽的共同聊天室，以及和所有老師們的共同聊天室。」

另外彭裕愷談到，在片場常與飾演他爸爸的鄭人碩聊垃圾話或玩「打手背」等無聊的遊戲培養感情，也透露已經和鄭人碩約定好，如果《乒乓男孩》票房破億，鄭人碩就要帶100個小朋友暢遊樂園，興奮說：「我也會一起去玩。」

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