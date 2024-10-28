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娛樂 電影

感動全世界！《荒野機器人》全球票房突破2.32億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠最新感人動畫《荒野機器人》於北美上映邁入第5週，在好口碑的助威下，上週末（10月25至27日）以620萬美金（約台幣1.98億元）退居週末票房第3名，累積票房已達1.11億美金（約台幣35.6億元），全球票房也正式賣破2億美金大關，總票房來到2.32億美金（約74.42億元）。

《荒野機器人》全球票房突破2.32億美金。（UIP提供）《荒野機器人》全球票房突破2.32億美金。（UIP提供）

該片由曾擔任《馴龍高手》及《星際寶貝》編導，並獲得奧斯卡提名的導演克里斯桑德斯執導，被讚譽為「夢工廠最偉大的作品」，也是今年評價最高的電影之一。配音陣容包括奧斯卡得主露琵塔尼詠歐、《最後生還者》佩德羅帕斯卡、《星際大戰》系列傳奇男星馬克漢米爾等人。

導演桑德斯形容和這些演員合作的過程中，有幸見到了一生中從未想過會遇見的演員，「這讓人既興奮又有壓力，因為我希望自己能做好導演的工作，並且能夠清楚地傳達我的指導意圖。」《荒野機器人》持續在台上映中，粗估全台票房已突破台幣3200萬元。

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