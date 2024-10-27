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娛樂 日韓

金素妍下重大決定「斷開老公」！《貞淑》出軌尪人人喊打

〔記者鍾志均／綜合報導〕金素妍在韓劇《貞淑的推銷》遇人不淑，老公一事無成，又偷吃最好閨密，沒想到男方更揚言要給家人帶來幸福，「男人一生偷吃一次不要緊」，逼得金素妍在第五集結尾決定離婚，斷開「垃圾丈夫」，令觀眾拍手叫好。

金素妍在《貞淑的推銷》第五集結尾決定斷開出軌丈夫。（翻攝自jtbc）金素妍在《貞淑的推銷》第五集結尾決定斷開出軌丈夫。（翻攝自jtbc）

《貞淑的推銷》講述談「性」色變的1992年，保守鄉村突然興起「成人用品」銷售風氣，劇情注入「銷售四姐妹」的友情和成長故事，帶給觀眾正面積極的觀感。

不過，金素妍在劇中命運多舛，面對老公出軌始終不知反省，最終得一肩扛起家計，令觀眾心有戚戚焉；演出老公的崔載林其實在劇場界資歷豐富，還曾於韓劇《有院子的家》扮演家暴夫，對林知衍拳打腳踢，令人印象深刻。

崔載林在《貞淑的推銷》偷吃過一次，面對「老婆」金素妍，直說家裡需要男人，孩子需要父親，每回更聲稱「會找到工作，帶給家庭幸福」，讓旁人看了直搖頭。

崔載林（上）在《貞淑的推銷》演渣男老公。（翻攝自jtbc）崔載林（上）在《貞淑的推銷》演渣男老公。（翻攝自jtbc）

許多入戲劇迷對金素妍終於開口，決定和「老公」結束婚姻時，直說「和垃圾在一起，就會一直待在垃圾堆」、「很開心金素妍找到一條對的路」、「女主角值得更好的」。

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