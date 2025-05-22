陳傑憲辣妻收520禮物嫌棄「像垃圾」 隔天打開驚了

陳傑憲與老婆綺綺感情甜蜜。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣在去年拿下世界棒球12強賽冠軍後，「台灣隊長」陳傑憲除了卓越球技備受關注外，寵妻愛家的形象更是圈粉無數。近日適逢520情人節，老婆綺綺也在IG分享老公送的禮物，掀起討論。

綺綺開箱520禮物。（翻攝自IG）

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綺綺在IG上傳影片透露，陳傑憲20日回家後，僅平淡丟下一句「趕在今天到了，520送妳的禮物」，讓她頓時滿頭問號，直言禮物的外觀看上去「像一坨垃圾」，由於沒有什麼期待，因此沒有立即拆開。直到隔天看到禮物本體，一看發現竟然是陳傑憲參加2024年12強賽獲得的MVP獎牌，她才改口笑稱，「對我前面的發言感到抱歉！」

綺綺笑虧陳傑憲。（翻攝自IG）

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不過綺綺仍忍不住吐槽，「這是很好用的禮物，從生日禮物到520都可以。」同時拿起獎牌自拍，可見亮的發光的獎牌上反射出她的身影，而一旁的陳傑憲則俏皮地比出YA。影片曝光後，網友紛紛笑翻留言，「MVP獎座終於回家了」、「太失禮了」、「超帥啊超閃啊，物理性和心理性都很閃」、「打開來結果帥爆！」

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