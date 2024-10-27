狂粉出動800台無人機！陳奕迅看到傻眼

陳奕迅。（環球音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅相隔9年再次到福建泉州開唱，竟然獲得最強應援，歌迷準備了800台無人機，重演演唱會上的經典元素及片段，於泉州上空表演，令Eason看到目不暇給兼拍手掌。

Eason「Fear and Dreams」演唱會前天巡演至泉州，晚飯後有人通知他看酒店窗外的表演，Eason還笑言，「放煙花嗎？哈哈哈。」沒想到他住的套房大窗外，竟然升起800台無人機，拼起 「Fear and Dreams 」大字迎接他。

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陳奕迅。（環球音樂提供）

此外，無人機還排出太空人、演唱會舞台上的長鼻木偶、紅藍汽球等等，讓他看到目不暇給，更興奮邊看邊跳演唱會上的舞步，自己也忍不住不停打卡留念。

對於大家的熱情，Eason坦言非常感恩，「真是好有心，我記得我只來過這裡兩次，一次是DUO演唱會，一次是ANOTHER EASON'S LIFE演唱會，9年了，大家沒忘了我，還這樣熱烈歡迎，非常非常感謝。來看演唱會、來看我已經足夠了，讓大家破費，有點不好意思，但又真的覺得很厲害，好好看，好開心。多謝。」

陳奕迅。（環球音樂提供）

巡演近兩年，Eason坦言當中真的經過「Fear」，幸好最多還是收獲到快樂的「Dreams」，所以到每一站，他都希望盡全力演出，帶給大家最好的回憶。首場演出舞台上，他開心地用有限閩南話跟觀眾打招呼，跟大家分享活在當下時，有歌迷大叫「富士山下」，Eason大笑，「富士山下，是講當下咩？富士當下？哈哈！」然後就清唱了<富士山下>，全場跟著大合唱，氣氛十分熱烈。

明年2月，Eason即將又再打破自己紀錄，在曼谷萬人體育館「Impact Arena」巡迴演出，門票11月23日（週六）開賣，對於又創新紀錄，Eason直言上次去曼谷開唱已是12年前，沒唱這麼大的場館，這次都是一個新嘗試，非常期待。

陳奕迅。（環球音樂提供）

不少歌迷留言希望Eason可到海外更多地方開唱，又許願曼谷是廣東話、香港原版的「Fear and Dreams」，Eason表示，「有看歌迷留言，許下願先啦，嘻嘻，或者我唱個泰文版呢？哈哈。」此外，據悉日本、澳洲、歐洲等演唱會亦在籌備之中。

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