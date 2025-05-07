田中圭拒認不倫永野芽郁 日媒踢爆「肉麻對話」還串供

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星永野芽郁和40歲人夫田中圭爆出不倫戀，儘管雙方皆未承認這段情，日媒仍公開牽手照，重創他們的形象，如今又傳出更多交往證據，直指兩人早已過著半同居生活，LINE對話內容還相當曖昧。

日媒踢爆，田中圭（左）和永野芽郁的對話內容。（翻攝自X）

據《週刊文春》報導，田中圭的友人看不下去其作為，踢爆兩人1月底已過著半同居生活，田中圭經常往永野芽郁家跑。此外，他也揭露兩人的聊天內容，包括永野芽郁3月傳訊示愛，「我一直都好喜歡你呢，我們也太相愛了吧」，田中圭回應，「真的。7個月了，雖然才這麼一段時間，每天都很濃密。一直好喜歡你」，顯示兩人關係匪淺。

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據了解，兩人的感情在4月產生變化，永野芽郁決定與男方保持距離，傳訊告知「我們已經分開了」，然而，此舉沒有讓愛的小火熄滅，反而越燒越旺。田中圭即便知道這是一段不被允許的戀情，依舊按捺不住思念之情，期間再次頻繁傳訊給女方，兩人分開數日又相約見面。

豈料，這段戀情復燃沒多久就被周刊發現，兩人一起對口供的對話也被曝光，只見田中圭說，「就說是經常一起喝酒的朋友，就這樣，草草帶過也行啦，硬拗一下。」而田中圭在考慮是否承認兩人戀情或對公司說謊時，永野芽郁說，「我已經在說謊了」。

針對媒體踢爆兩人對話，永野芽郁的經紀公司表示，「向本人確認過，她表示並未傳過那樣的訊息。田中先生是她的前輩演員之一，並無交往等事實」；田中圭的經紀公司則回應，「我們已向田中圭本人確認，他表示並未進行那樣的對話。公司方面也想相信田中所說的話。」

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