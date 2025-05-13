王鴻薇稱「9月、10月連假放太多」 被嗆強行通過再來恍然大悟

國民黨立委王鴻薇12日質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（記者謝君臨翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院9日三讀通過增加4天國定假日，勞動節也改為全國放假，國民黨立委王鴻薇12日關切行政院是否研擬提覆議，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮於司法及法制委員會答詢時表示，行政院至今沒有做任何指示，幕僚作業已排出未來10年的假，大約是120天至121天，而明年度辦公日曆表預計在6月底簽行政院對外公告。

而王鴻薇提及：「以下半年來看，9月與10月會有比較多連假，是否會分散到11月放假？」一席話讓網友搖頭表示「每年7、8月都沒有假，明年是不是可以7月底再放過年？」、「是當特休在移喔」。

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律師林智群亦在臉書截圖王鴻薇質詢照片直酸：「每次都不事前溝通，強行通過之後，再來恍然大悟說：「我也不知道會這樣？！」嗆聲這種素質去哪裡上班都是天兵沒人要的，結果現在在幫大家立法？

針對立院三讀通過增加4天國定假日，勞動節也改為全國放假，中小企業總會理事長李育家表示全國放假一天影響產值約300億元，過去為修正「勞動基準法」取消7天假，現增回5天放假日，中小企業除面臨川普關稅壓力、又得增加勞動成本，受到衝擊最大，很遺憾立委並未與工商團體等溝通。

林智群則表示對多放假沒意見，但在乎「藍白委員沒事前跟產業界討論」，他指出2016年全面實行週休二日，政府還跟勞團、工總、商總開會討論很多次，找到大家可以接受的平衡點，「現在藍白增加四天假，有跟產業界討論嗎？」

林智群說，員工是人民，企業老闆也是人民，台灣還一堆中小型企業，員工是人，老闆就不是人？每年增加4天假，這個成本就是老闆要承擔，立法委員根本就是做無本生意，「如果這樣可以的話，那乾脆加碼員工一進公司就有20天特休假，反正成本不是立法委員自己出。」

他最後無奈說，老闆也不是吃素的，「接下來就是少請員工，失業率增加，年輕人找不到工作，再來靠北政府。」

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