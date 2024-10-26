AV女優七瀨愛麗絲遭爆「半套店打工」 怒嗆網友「噁心」被罵翻

七瀨愛麗絲遭誤會在半套店上班，開槓網友反被罵翻。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名AV女優七瀨愛麗絲（七瀬アリス）因姣好外貌與好身材，出道後迅速吸引一票粉絲喜愛，沒想到近日卻被誤以為在半套店上班，讓她的私訊功能全被灌爆，於是在社群平台X激動開罵，卻引起網友攻擊。

七瀨愛麗絲近期拍攝的一張劇照在網上流出，吸引超過700萬人次瀏覽，不過照片的背景卻讓網友誤以為她到半套店打工，掀起大批網友瘋狂私訊問她上班的店在哪裡？不堪其擾的七瀨愛麗絲，忍不住在X發文開嗆，表示那張照片是拍攝作品時拍下的，自己並沒有在半套店上班，更激動寫下「噁心，用點腦子好嗎？」而外流該張照片的帳號也出面幫忙澄清，呼籲大家不要再私訊她了。

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儘管七瀨愛麗絲是被網友誤會才反擊，但她的過激的言詞仍被網友抨擊，認為她不應該使用「噁心」二字，紛紛怒罵她，「演出的人更噁心吧」、「拍攝AV和嘲弄AV女優的人誰比較噁心，應該半斤八兩吧」。而對於這樣的日本AV文化，台灣AV達人一劍浣春秋也指出，這在日本是常有的事。

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