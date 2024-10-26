晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AV女優七瀨愛麗絲遭爆「半套店打工」 怒嗆網友「噁心」被罵翻

七瀨愛麗絲遭誤會在半套店上班，開槓網友反被罵翻。（翻攝自IG）七瀨愛麗絲遭誤會在半套店上班，開槓網友反被罵翻。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名AV女優七瀨愛麗絲（七瀬アリス）因姣好外貌與好身材，出道後迅速吸引一票粉絲喜愛，沒想到近日卻被誤以為在半套店上班，讓她的私訊功能全被灌爆，於是在社群平台X激動開罵，卻引起網友攻擊。

七瀨愛麗絲近期拍攝的一張劇照在網上流出，吸引超過700萬人次瀏覽，不過照片的背景卻讓網友誤以為她到半套店打工，掀起大批網友瘋狂私訊問她上班的店在哪裡？不堪其擾的七瀨愛麗絲，忍不住在X發文開嗆，表示那張照片是拍攝作品時拍下的，自己並沒有在半套店上班，更激動寫下「噁心，用點腦子好嗎？」而外流該張照片的帳號也出面幫忙澄清，呼籲大家不要再私訊她了。

儘管七瀨愛麗絲是被網友誤會才反擊，但她的過激的言詞仍被網友抨擊，認為她不應該使用「噁心」二字，紛紛怒罵她，「演出的人更噁心吧」、「拍攝AV和嘲弄AV女優的人誰比較噁心，應該半斤八兩吧」。而對於這樣的日本AV文化，台灣AV達人一劍浣春秋也指出，這在日本是常有的事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中