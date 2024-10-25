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娛樂 電視

周思齊談假球風波「很像犯人」 遭媽媽誤解丟周家的臉

〔記者侯家瑜／台北報導〕中信兄弟外野手周思齊有亞洲選球王、中職劉德華等封號，他本週作客《話時代人物》，由於錄影時間正巧在他生日前夕，製作單位送上生日蛋糕，周思齊許願能順利於本球季奪冠封王。

周思齊（右）談假球風波。（三立提供）周思齊（右）談假球風波。（三立提供）

今年球季結束後，周思齊就將告別選手身分，主持人鄭弘儀問起在中職20年經歷過的假球風波，他說當時壓力很大，被約談完會很緊張，身體健康受到很大影響，「他們會跟你說，如果不做、你要不要吃子彈？」坦言那時候幾乎每天哭，「只能虛與委蛇，就說我沒在做這個，就是以拖待變。」讓他覺得難過的還有媽媽對他誤解，「報紙登出來，很像是犯人，我媽打電話給我說『你真丟周家的臉』，他覺得出現在報紙頭版，怎麼不是光鮮亮穿球衣？」

周思齊自爆，小學時期最期待到台北打球，目的是為了吃麥當勞，漢堡的紙袋、可樂的紙杯，通通帶回花蓮，身為左撇子，小時候常用不合手的右撇子手套，「我是申請郭源治棒球獎學金，才拿到我的第一個手套。」他很感謝郭源治成立棒球獎學金，真正幫助到下一代的傳承，觸動他成立獎學金的念頭，「加入職棒就想說好像可以耶，後來真正站穩的時候，我就覺得，好我來做了。」周思齊先自掏腰包拿20萬做預備金，過程中還就拿家鄉的米義賣募款，到現在11年，已經有上千位打棒球的孩子，受到他獎學金的幫助。

周思齊許下生日願望。（三立提供）周思齊許下生日願望。（三立提供）

主持人鄭弘儀也問周思齊，退休後想做什麼，他說因為很羨慕日本跟美國，走進他們的書店，看到琳瑯滿目的棒球書籍，「我想要寫台灣的棒球史，然後還想寫20本棒球專書，真正實踐台灣將棒球視為國球的理念。」

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