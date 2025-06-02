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娛樂 最新消息

三峽車禍肇事翁驟逝 網紅律師分析：向「他」求償

新北市三峽區5月19日發生嚴重車禍，造成4死11傷，肇事老翁已宣告不治。（圖為肇事車禍，資料照）新北市三峽區5月19日發生嚴重車禍，造成4死11傷，肇事老翁已宣告不治。（圖為肇事車禍，資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕5月19日新北市三峽區發生駭人的車禍，由78歲退余姓退休老翁駕駛的汽車，因不明原因無煞車猛撞向10餘名路人，造成4死11重傷的重大交通事故。肇事的余翁昨（31）日清晨7時20分經過急救無效病逝，各界憂慮求償問題。對此， 網紅律師林智群分析，發現可向余翁繼承人等在遺產範圍內對被害人負賠償責任。

新北市三峽車禍至今造成4死11傷，各界關懷與愛心湧入。（本報資料照，記者羅國嘉攝）新北市三峽車禍至今造成4死11傷，各界關懷與愛心湧入。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

今（2）日林智群在社群發文，表示「三峽車禍，肇事者（被告）余姓老翁死掉，檢察官只能不起訴。不過這麼大的車禍，原因不明，地檢署有必要徹底調查，把調查結果寫在不起訴處分書上，表示老翁是什麼情況下進行衝撞、到底是殺人故意？還是不小心造成？最後結論才是因為被告死亡，只能不起訴」。

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林智群還以過去復興航空空難為例，事後發現已故機師操作不當造成空難，地檢署的不起訴處分書仍將事情來龍去脈、誰應負責任寫清楚，以利之後民事訴訟有所依循。

網紅律師林智群分析案件，受害者仍可向遺產繼承者求償。（本報資料照，翻攝自臉書）網紅律師林智群分析案件，受害者仍可向遺產繼承者求償。（本報資料照，翻攝自臉書）

「三峽老翁死了，刑事不起訴，不代表民事上可以不用負責」林智群清楚指出：「如果老翁有遺產，至少可以以老翁繼承人爲被告，請求繼承人等在遺產範圍內對被害人等負賠償責任。另外被害人「死亡或重傷」的話，也可以向新北地檢署申請犯罪被害人補償金」。

目前犯保協會已獲准假扣押余姓老翁財產，他生前名下擁有股票與不動產，檢方亦表示受害者不必擔心求償無門。

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