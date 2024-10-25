AKB48 Team TP手搖奶茶拒共飲 擔心被吸光光

林于馨（左）、劉曉晴一起學做手搖飲。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP即將在明（26日）、後兩天在松山文創園區四號倉庫舉辦《24/7 Shining》發售紀念握手會，這陣子團員親自嘗試手搖原味奶茶，作為握手會前導特展的見面禮，希望讓粉絲「甜在口裡、暖在手裡、粉紅泡泡不會破！」

劉曉晴（右）、林于馨開心做手搖飲。（好言娛樂提供）

近期AKB48 Team TP另一首新歌《就是好喜歡》也登上電台排行冠軍，握手會之前，蔡伊柔、董子瑄、潘姿怡、張少瞳、宮田留佳、黃奕霖、蔡亞恩、伊品、林于馨、劉曉晴、翁彤薰、林易沄等團員連續3週輪流現身學做手搖飲，伊品談到首次專為粉絲做奶茶，「感覺還挺新鮮的！平時我自己很喜歡喝奶茶，所以也想把好東西和好朋友分享！」伊品還透露最想親自準備麻辣火鍋，希望有機會跟幸運粉絲一起圍爐。

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翁彤薰（左）、林易沄期待在握手會上和粉絲互動。（好言娛樂提供）

林易沄幾乎每天都要喝一杯手搖飲，但為了維持身材，只能喝無糖，被問到如果粉絲要求共喝一杯奶茶怎麼辦？她搖頭直呼：「共喝一杯不夠啦，因為會被我吸光光。」

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