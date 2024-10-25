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娛樂 最新消息

班鐵翔愛妻力拚旗袍皇后賽 2月狂瘦10公斤「抱4大獎」

〔記者蕭方綺／台北報導〕班鐵翔60歲愛妻Celine日前參加「世界旗袍皇后國際大賽」，為此2個月內激瘦10公斤，她曾是李國修老師的舞台劇團員，也曾為戲劇，廣播劇和廣告配音，後因其它生涯規劃才離開演藝圈，多年後重操舊業，登台演出京劇《大唐貴妃》中的一段「梨花頌」，班鐵翔為了愛妻也難得粉墨登場、扮演唐明皇，夫演婦唱的完美演出贏得滿堂彩。

班鐵翔愛妻力拚旗袍皇后賽 2月狂瘦10公斤「抱4大獎」Celine高價聘請戲劇容妝張世綸老師幫忙打點造型。（班鐵翔提供）

班鐵翔最近剛拍完懸疑驚悚電影《腎上線》，一刻不得閒，為了老婆參賽，每天充當司機開車載老婆上美姿美儀訓練、舞蹈課程，也會督促她瘦身，他在家中會親自下廚做營養餐食，讓老婆瘦得健康，算是「最佳神隊友」。

Celine答應參賽後壓力爆棚，焦慮到每晚需吞半顆安眠藥才能入睡，第一個面對的挑戰就是身材，「因為腿受傷，體重一度從50公斤胖到64公斤，這次為了比賽，真的拚了。Celine靠毅力和堅持，戒斷碳水、甜食，每天走路、超慢跑、游泳、跳舞和瑜伽，2個月內成功甩肉10公斤。

班鐵翔愛妻力拚旗袍皇后賽 2月狂瘦10公斤「抱4大獎」班鐵翔（左）和老婆扮演唐明皇和楊貴妃，粉墨登場。（班鐵翔提供）

提到參賽動機，前段日子班鐵翔夫婦與好友、同時也是台灣「世界旗袍協會」創會長張莉緹聚會，對方熱情邀約Celine參賽，讓Celine考慮許久，不過班鐵翔覺得這場世界旗袍皇后是一場為台灣爭光、帶動國際外交情誼的賽事。 Celine表示：「本來可以安逸當個班太太，但她想想，應該趁著還年輕有體力和熱情，挑戰自己、也幫自己圓夢。」

班鐵翔愛妻力拚旗袍皇后賽 2月狂瘦10公斤「抱4大獎」Celine（左）和班鐵翔夫唱婦隨。（班鐵翔提供）

Celine這次登台演出京劇《大唐貴妃》中的一段「梨花頌」，以楊貴妃造型登台演出，她為此找來國立戲曲學院京劇團名角郭勝芳老師，學唱青衣段子，1小時學費就要3000元，也高價聘請戲劇容妝張世綸老師幫忙打點造型，從頭到角的妝服近8公斤。最終她獲得「最上鏡頭獎」、「最佳才藝獎」、「最佳民族服裝獎」、「典雅組的冠軍」抱回4大獎，夫妻倆都開心直呼堅持與努力都值得了。

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