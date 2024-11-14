大咖女星遭爆半夜敲門睡導演！劇組都知情：片場男女關係亂

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix夯劇《影后》播出後引發熱烈話題，描述「演藝圈的生存之道，揭露光鮮亮麗的明星們私下真面目」，劇中由林廷憶飾演的新人「史艾瑪」逐漸黑化，為求上位勾引已婚導演，秒變心機女。對此，資深女星何璦芸爆料，曾有大咖女星主動敲導演的房間。

女星何璦芸分享演藝圈潛規則。（翻攝自YT）

據《中時新聞網》報導，何璦芸透露曾耳聞一名某大咖女星的「上位之道」，就和劇中一樣勾引導演，「很現實，半夜主動去敲老闆、導演的房間門，你情我願、各取所需，當時劇組都在盛傳」。然而事後卻發現不只導演，該位女星也有找其他重要的男工作人員發生一夜情，導演跟那名男工作人員甚至在片場大打出手，最後工作人員只能離開劇組。

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不過何璦芸也強調，自己是憑實力獲得影后的頭銜，這些事都是別人告知才知道，否則她都沒意識到片場男女關係混亂，「演藝圈只要一點風吹草動，就會被傳的很難聽，情願清者自清、濁者自濁，我演戲演這麼久，我從來不搞這些東西」。

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