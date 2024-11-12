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柯文哲再爆爭議 前主播璩美鳳指控被性騷擾

柯文哲涉京華城弊案遭裁定延押。（資料照）柯文哲涉京華城弊案遭裁定延押。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城弊案遭裁定延押，今（12）日再爆爭議事件，前新聞主播、現任壹傳媒（原毅傳媒）總編輯璩美鳳指控曾被柯文哲騷擾。

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據了解，璩美鳳向媒體透露柯文哲在總統大選備戰期間，曾在一次內部會議用手指撫摸她前臂，讚她皮膚好好，更誇張的是，據說事後柯還傳訊給璩美鳳，讓她不太舒服。

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台視前主播璩美鳳經歷光碟事件後，沉潛一段時間順利當上台北市議員，後來又被延攬到新竹市擔任文化局長，之後出版新書、上遍各大節目求轉型，卻又不太順利。

璩美鳳前年5月被延攬進入網路媒體《毅傳媒》擔任總編輯。（資料照）璩美鳳前年5月被延攬進入網路媒體《毅傳媒》擔任總編輯。（資料照）

當時璩美鳳對於在台灣發展很失望，進而遠赴英國攻讀博士，結識小14歲中國男子Simon並結婚，但不久離異；最讓外界意外的是，璩美鳳之後再度出現，竟在45歲梅開二度嫁給台商余雙崙，婚後更生下寶貝兒子。

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璩美鳳曾私下告訴好友，自己也許不適合談戀愛，也不再特別追求，幾年前一度轉戰網路節目和資深媒體人顏冠得合推網路節目《別跟我談美得》，再展當年穩健台風。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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