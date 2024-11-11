Tommy道歉了！認「Ryu所說的男方是我」：惡源在我這

Tommy被爆當小王道歉了。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma近日爆出「雙劈」，被小三女畫家指控是Yuma小王的日本YTR「Tommy」沉默多時終於發聲，稍早在IG發文坦承Ryu所說的「男方」確實是自己。

Tommy先是對於沒有第一時間出面說明表達歉意，接著還原與Yuma私下見面的時間線，「2023年12月中。Ryu Yuma來台灣工作時、我跟Yuma兩個人有見面，2023年12月底。我跟Yuma在大阪見面，2024年1月底。我跟Yuma在橫濱見面，以上都是我們互相用訊息聯絡、見面了這幾次，從2024年3月開始、已經沒有跟Yuma任何聯絡。雖然發現錯誤已經晚了、不過後來反思反省自己這件事非常不對的。」

請繼續往下閱讀...

Tommy也解釋現在才出面道歉的原因，「從他（Ryu）po文裡面沒有提到我的名字、也要保護他想保護的人、也沒有告訴我可不可以這樣做、所以我就先不說、因為我真的最想最應該說對不起的是他。也不想在沒有經過他同意的情況下公開說對不起。這是我重大過錯、必須要接受大家批評，我讓很多人失望。」Tommy也強調，「整個事情的大流程裡、惡的源頭還是在Tommy這」。表示在透過共同好友的傳達之下，Ryu對於他要不要公開發文的決定表示尊重，文章的最後，Tommy除了謝謝Ryu的寬容，也再次向Ryu及大眾致歉。

Tommy道歉貼文全文。（翻攝自IG）

在 Instagram 查看這則貼文 Tommy

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法