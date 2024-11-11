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Tommy疑介入Ryu、Yuma婚姻！身世背景遭挖「曾是爆紅頻道成員」

Tommy（右）爆介入百萬YTR夫妻檔Ryu、Yuma的婚姻。（翻攝自IG、YT）Tommy（右）爆介入百萬YTR夫妻檔Ryu、Yuma的婚姻。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu、Yuma近日傳婚變，男方遭指出軌中國女畫家，不過女畫家反咬是Yuma先出軌日籍YouTuber「Tommy」，Ryu後來也發布聲明，表示夫妻雙方都出軌了，不過是女方先有小王，出自愧疚才「提議各自玩」。一番言論間接證實女畫家的話屬實，導致Tommy的頻道遭留言灌爆，甚至掀起退訂潮。

Tommy（右）曾是百萬YT頻道「三原JAPAN」的成員之一。（翻攝自YT）Tommy（右）曾是百萬YT頻道「三原JAPAN」的成員之一。（翻攝自YT）

Tommy（右）與酷（右2）、HOOK（左2）、劉沛（左）等人組成團體「互酷沛米」。（翻攝自YT）Tommy（右）與酷（右2）、HOOK（左2）、劉沛（左）等人組成團體「互酷沛米」。（翻攝自YT）

Tommy遭疑是小王後，身世背景也遭網友起底，本名富田克將、在關西大學主修英文的他，20歲時因緣際會到台灣交換兩星期，因而愛上台灣，畢業後也到台灣長居發展。此外，他曾是百萬YT頻道「三原JAPAN」的成員之一，後來於2020年退出後創立個人頻道，擁有98萬訂閱數，也時常到HOOK、酷、劉沛等YTR的頻道客串，四人還組成團體「互酷沛米」。

Tommy如今被指是小王，與平常陽光大男孩的老實形象差距太大，雖目前他都未做出回應，但不少粉絲已經有些動搖，紛紛灌爆他的影片留言區，「意外到不行」、「今年最大YTR醜聞」、「我還以為他是老實的大男孩」、「已退訂，Ryu有你這樣的朋友真的很慘，還是把頻道關了吧」。

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