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娛樂 最新消息

Tommy認錯「還原私約Yuma時間線」 網不買單：中間過程呢？

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu、Yuma，近期因雙外遇事件鬧得沸沸揚揚，男方新歡先是認了兩人關係後，還扯出是Yuma先出軌日籍網紅Tommy在先。沉默2天的Tommy今（11日）稍早也在IG發文道歉，並還原私約Yuma的時間軸，但卻遭網友質疑他避重就輕，似乎在打模糊仗。

Tommy爆當小王形象全毀。（翻攝自IG）Tommy爆當小王形象全毀。（翻攝自IG）

Tommy在文中表示，因為Ryu和Yuma都還沒說話，所以自己才沒有在第一時間回應，對於自己的過錯向Ryu道歉，並還原與Yuma私約的時間軸，透露在2023年12月中旬，Ryu夫妻到台灣工作的時候，他跟Yuma有見面，後續也分別在大阪及橫濱見面，期間彼此都有傳訊息互相聯絡，不過在今年3月就和女方停止聯繫，愧疚表示「因為我的重大過錯而延伸到後面發生的事情、所以也一定要接受大家的批判」。

文章曝光後，不少網友就質疑Tommy並未說明所謂的「重大過錯」為何，直問「中間也省略大多細節了吧，哥，如果你把Ryu當朋友也不會做這種事情了」、「避重就輕，經紀公司的發文稿寫得真好」、「大哥，中間過程講給大家聽」、「重點是中間具體做了什麼全部都避重就輕，只說『見面』模糊用詞是想減輕罪孽嗎」。

Tommy道歉全文。（翻攝自IG）Tommy道歉全文。（翻攝自IG）

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