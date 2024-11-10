晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

顏正國撂黑道兄弟上街嗆聲 「講行話」與警爆發激烈衝突

顏正國（左起）、張再興在《孔雀魚》率小弟上街與警察抗爭。（公視台語台、華視提供）顏正國（左起）、張再興在《孔雀魚》率小弟上街與警察抗爭。（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕尹馨、安心亞在公視台語台、華視懸疑影集《孔雀魚》相互扶持共同成長，姚淳耀飾演的變態殺人犯，疑似點火引發爆炸，他在火災現場伺機而動，且還和尹馨發生激烈扭打，安心亞也隨之遇襲，當場放聲大尖叫。

尹馨（右）、安心亞在《孔雀魚》相互扶持共同成長。（公視台語台、華視提供）尹馨（右）、安心亞在《孔雀魚》相互扶持共同成長。（公視台語台、華視提供）

安心亞（左）、尹馨在《孔雀魚》於火災現場遇襲。（公視台語台、華視提供）安心亞（左）、尹馨在《孔雀魚》於火災現場遇襲。（公視台語台、華視提供）

尹馨為了追查老公莊凱勛的落水原因，她和安心亞從打火機上發現保險箱密碼，一路抽絲剝繭找到莊凱勛特地留下的保命USB。戲外尹馨卻為解謎所苦，她苦笑自己只玩過一次密室逃脫，帶隊的朋友還發下豪語，要組一個高智商隊伍用最快的速度逃出，結果一群人困了兩個小時，後來她試圖提議放棄，不料朋友卻十分堅持：「錢都繳了，絕對不能放棄！」讓她哭笑不得。安心亞則自認很會玩密室逃脫 但是看懸疑片卻常常猜錯兇手。

姚淳耀在《孔雀魚》飾演變態殺人犯，於火災現場伺機而動。（公視台語台、華視提供）姚淳耀在《孔雀魚》飾演變態殺人犯，於火災現場伺機而動。（公視台語台、華視提供）

姚淳耀在《孔雀魚》掐尹馨的脖子。（公視台語台、華視提供）姚淳耀在《孔雀魚》掐尹馨的脖子。（公視台語台、華視提供）

尹馨戲裡成為單親媽媽，與傳播妹安心亞一路相互扶持、正面迎戰生活的不公與困境，展現堅韌的女性形象。尹馨認為角色亞男最動人的是堅持「大家都是靠雙手賺錢的，不應該被看輕。」她坦言演員在拍戲時經常只能被動等待表演，相對比較沒有權力，但是自己從未看輕演員這個工作，每一次表演都抱持著「再小的工作都值得尊敬」的心情全力以赴，因此在她心目中「職業無貴賤」是一個很重要的價值觀，安心亞則欣賞角色小雪，即使在複雜的環境，還是依然保持善良正義。

姚淳耀在《孔雀魚》攻擊尹馨。（公視台語台、華視提供）姚淳耀在《孔雀魚》攻擊尹馨。（公視台語台、華視提供）

顏正國、張再興戲裡率領大批小弟上街，與警方的衝突一觸即發，讓人看得膽戰心驚。張再興分享拍攝前除了自己研究腳本做功課外，整個氛圍是所有演員一起營造的，「例如葦華哥他演過警察，也演過邊緣人經驗豐富，所以他會在開拍前跟我討論，怎麼做可以帶出氛圍，非常厲害。國哥則是十分在意有沒有使用行話，這次拍攝《孔雀魚》時，錢人豪導演也會一直討論時下兄弟流行的用語，讓我們即興碰撞出更生活化的台詞。」

藍葦華（左）、尹馨在《孔雀魚》於天台對質。（公視台語台、華視提供）藍葦華（左）、尹馨在《孔雀魚》於天台對質。（公視台語台、華視提供）

藍葦華、亮哲在《孔雀魚》飾演警察，兩人現身黑道抗議現場。（公視台語台、華視提供）藍葦華、亮哲在《孔雀魚》飾演警察，兩人現身黑道抗議現場。（公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等新媒體平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中