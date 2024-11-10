顏正國撂黑道兄弟上街嗆聲 「講行話」與警爆發激烈衝突

顏正國（左起）、張再興在《孔雀魚》率小弟上街與警察抗爭。（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕尹馨、安心亞在公視台語台、華視懸疑影集《孔雀魚》相互扶持共同成長，姚淳耀飾演的變態殺人犯，疑似點火引發爆炸，他在火災現場伺機而動，且還和尹馨發生激烈扭打，安心亞也隨之遇襲，當場放聲大尖叫。

尹馨（右）、安心亞在《孔雀魚》相互扶持共同成長。（公視台語台、華視提供）

安心亞（左）、尹馨在《孔雀魚》於火災現場遇襲。（公視台語台、華視提供）

尹馨為了追查老公莊凱勛的落水原因，她和安心亞從打火機上發現保險箱密碼，一路抽絲剝繭找到莊凱勛特地留下的保命USB。戲外尹馨卻為解謎所苦，她苦笑自己只玩過一次密室逃脫，帶隊的朋友還發下豪語，要組一個高智商隊伍用最快的速度逃出，結果一群人困了兩個小時，後來她試圖提議放棄，不料朋友卻十分堅持：「錢都繳了，絕對不能放棄！」讓她哭笑不得。安心亞則自認很會玩密室逃脫 但是看懸疑片卻常常猜錯兇手。

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姚淳耀在《孔雀魚》飾演變態殺人犯，於火災現場伺機而動。（公視台語台、華視提供）

姚淳耀在《孔雀魚》掐尹馨的脖子。（公視台語台、華視提供）

尹馨戲裡成為單親媽媽，與傳播妹安心亞一路相互扶持、正面迎戰生活的不公與困境，展現堅韌的女性形象。尹馨認為角色亞男最動人的是堅持「大家都是靠雙手賺錢的，不應該被看輕。」她坦言演員在拍戲時經常只能被動等待表演，相對比較沒有權力，但是自己從未看輕演員這個工作，每一次表演都抱持著「再小的工作都值得尊敬」的心情全力以赴，因此在她心目中「職業無貴賤」是一個很重要的價值觀，安心亞則欣賞角色小雪，即使在複雜的環境，還是依然保持善良正義。

姚淳耀在《孔雀魚》攻擊尹馨。（公視台語台、華視提供）

顏正國、張再興戲裡率領大批小弟上街，與警方的衝突一觸即發，讓人看得膽戰心驚。張再興分享拍攝前除了自己研究腳本做功課外，整個氛圍是所有演員一起營造的，「例如葦華哥他演過警察，也演過邊緣人經驗豐富，所以他會在開拍前跟我討論，怎麼做可以帶出氛圍，非常厲害。國哥則是十分在意有沒有使用行話，這次拍攝《孔雀魚》時，錢人豪導演也會一直討論時下兄弟流行的用語，讓我們即興碰撞出更生活化的台詞。」

藍葦華（左）、尹馨在《孔雀魚》於天台對質。（公視台語台、華視提供）

藍葦華、亮哲在《孔雀魚》飾演警察，兩人現身黑道抗議現場。（公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等新媒體平台。

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