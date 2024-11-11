「真的很害怕」李多慧被跟嚇哭 媒體反咬：馬路三寶先告狀

啦啦隊女神李多慧指稱有陌生人跟著她，造成她心中恐懼。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧近日結束5天的機車環島，回到台北之後，李多慧在社群表示「我真的好害怕，也好累」。李多慧說回到台北後，發現有陌生車輛沿路跟著她，一直跟到住家附近，害怕的李多慧甚至不敢直接回家，最後一邊掉眼淚一邊到警察局報案。今（11）日《壹蘋新聞網》發聲明表示記者當天從未近距離正面拍攝，甚至反咬一口指李多慧根本「馬路三寶」，騎車頻頻違規。

韓籍啦啦隊藝人李多慧現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（本報資料照，記者徐聖倫攝）

李多慧在發文中指出，陌生車輛一直跟著她，所以她跟著團隊在便利商店觀察了一陣子，車上有綠色外套陌生人下車，還假裝是路人、佯裝正在講電話，嚇得李多慧整整在外待了1個半小時不敢回家。後有傳聞表示是媒體跟拍，《壹蘋》在聲明中表示，當天記者並沒有近距離拍攝，而是用長鏡頭拉近，且記者從11月9日下午4點李多慧宣布環島結束後，約晚間8點多才開始拍攝，並沒有跟拍5天。另外，《壹蘋》強調，跟拍過程中，都保持2台車以上車距，更批評李多慧騎車不讓行人違規轉彎，轟：馬路三寶先告狀。

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對此，李多慧團隊僅表示：感謝大家關心，因全案已報警，相關案件將配合警方流程處理。《壹蘋》亦委任律師並提出相關資料以協助釐清並還原真相。

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