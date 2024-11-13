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Ryu小三真面目遭挖！「長相激似Yuma」網虧：口味很一致

百萬YTR夫妻檔Ryu、Yuma近期爆出婚變，最終證實是Yuma先出軌，後來Ryu才出軌中國女畫家（右）。（翻攝自IG）百萬YTR夫妻檔Ryu、Yuma近期爆出婚變，最終證實是Yuma先出軌，後來Ryu才出軌中國女畫家（右）。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR夫妻檔Ryu、Yuma近期爆出婚變，據Ryu提供的時間軸，是Yuma先出軌Tommy，後來自己才出軌中國女畫家。本來承受小三罵名的的女畫家，後來因為Tommy的出現，意外洗白不少，有網友也公開女畫家的照片，驚覺其實她笑起來跟Yuma很像，都是較清純的類型，忍不住虧「Ryu的口味很一致」。

女畫家笑起來跟Yuma很像，都是較清純的類型。（翻攝自IG、Dcard）女畫家笑起來跟Yuma很像，都是較清純的類型。（翻攝自IG、Dcard）

網友在Dcard以「畫家比Yuma美吧？」為題發文，也公開女畫家歲數，她比Yuma小6歲，目前26歲，只見女畫家留著及肩長髮、妹妹頭齊瀏海，跟Yuma一樣屬於清純型的鄰家女孩，笑起來都有點小虎牙的感覺。

網友們一看女畫家照片，紛紛留言「其實跟Yuma長蠻像的」、「跟Ryu有夫妻臉」、「畫家顏值比較高，根本不用比」、「這不就是年輕版Yuma」。

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