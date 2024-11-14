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盤點《影后》影射8演藝圈大咖！編導嚴藝文只承認「這一人」

盤點《影后》影射8演藝圈大咖！編導嚴藝文只承認「這一人」楊謹華（右）、謝盈萱在《影后》中姐妹情讓人動容。（Netflix提供）


〔記者蕭方綺／專題報導〕夯劇《影后》描述女明星們的愛恨情仇，鮮活揭露演藝圈生存實錄，除了楊謹華和謝盈萱翻臉閨密情被影射是楊謹華和蕭亞軒之外，還有許多角色原型被網友認為指涉性強，包括陳庭妮戲裡靠拍三級片一脫成名，後來「把衣服一件一件穿回來」，宛如影后舒淇、徐若瑄翻版，只是編導嚴藝文對這些「對號入座」一概選擇哈哈大笑，從不承認。

盤點《影后》影射8演藝圈大咖！編導嚴藝文只承認「這一人」陳庭妮在《影后》詮釋一脫成名戀愛腦女星。（Netflix提供）


嚴藝文過往作為女演員，曾奪下金鐘迷你劇女配角獎，後來用自身經歷為靈感，融合她多年田野調查，寫下並導演出的《影后》世界有著虛實交錯的投射感。

曾莞婷戲裡是凍齡美魔女，除了典禮紅毯堅持當壓軸，還堅決不演媽媽角色，嬌滴滴的模樣讓網友立刻聯想到「永遠的台灣第一美人」蕭薔，她2008年爆乳現身想壓軸走紅毯卻大遲到，到場時媒體早已散去，她只好親自到媒體發稿中心補拍美照。

盤點《影后》影射8演藝圈大咖！編導嚴藝文只承認「這一人」謝瓊煖在《影后》飾演八點檔演員，拼命賺錢卻遭女兒漠視。（Netflix提供）


而謝瓊煖劇中是為了養家、還債，什麼戲都接的八點檔演員，和導演女兒李雪的母女戲令人動容，這角色也不免讓人想起金鐘影后柯淑勤的真實人生，她為製作人前夫杜志脩當保人，背債三千萬元，離婚後獨自養大一雙兒女。

另外，薛仕凌、謝盈萱這對導演和女演員結婚，女演員婚後轉製作人的情節，也被指認是蔡岳勳跟于小惠，然而嚴藝文唯一承認的部分，就是把她自己融入各個角色當中，像是她棄演從導，後來和交往7年導演男友分手的真實心情，不也是謝盈萱這角色的投射寫照？

盤點《影后》影射8演藝圈大咖！編導嚴藝文只承認「這一人」謝盈萱（右）在《影后》為了幫助導演老公薛仕凌的事業而退居幕後。（Netflix提供）

除了角色原型之外，也有些橋段值得玩味，戲裡楊謹華有句台詞：「我演過很多戲，也入圍過很多次的金鐘、金馬，一次都沒有拿過。」呈現她數度與獎項擦身而過的殘酷經歷，好在現實生活中，她今年第八度入圍金鐘，終於拿下獎，不再是遺珠。

還有場謝盈萱在新娘休息室抱怨：「明明是我得獎，但新聞版面都是在討論妳是遺珠。」像極了楊謹華2016年憑藉《一把青》師娘角色成了當屆金鐘呼聲最高的戲后，卻以一票之差敗給了柯佳嬿，新聞版面全是「遺珠」心情。

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