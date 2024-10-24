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Jessi漠視粉絲被毆打！遭網狠嗆「吃藥去死」 本人崩潰回應了

韓國女歌手Jessi日前因漠視男粉絲遭同行友人毆打，形象全毀。（翻攝自IG）韓國女歌手Jessi日前因漠視男粉絲遭同行友人毆打，形象全毀。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女歌手Jessi日前因漠視男粉絲遭同行友人毆打，形象全毀，事後Jessi先是發文致歉，強調不認識該名施暴者，後又於昨（23）日二度誠懇道歉，但仍無法平息外界怒火。留言區甚至有名網友狠嗆「吃藥去死啦」，讓Jessi忍不住隔空回覆「Please stop...（拜託停止）」。

Jessi遭網狠嗆「最好的消息就是吃藥自殺，我等待妳的好消息」，令她崩潰隔空回覆「拜託停止」。（翻攝自IG）Jessi遭網狠嗆「最好的消息就是吃藥自殺，我等待妳的好消息」，令她崩潰隔空回覆「拜託停止」。（翻攝自IG）

Jessi23日罕見在IG限時貼出一則詛咒她的留言，對方不理智的說，「最好的消息就是吃藥自殺，我等待妳的好消息」，令她崩潰隔空回覆「拜託停止」，接著又發文二度道歉。

而針對該名黑衣男子的身分，Jessi先是對外強調「我不認識他」，但後來被挖出其實雙方疑早就認識，且與Jessi的親暱摟肩照也外流，這下形象可說是徹底破碎。

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