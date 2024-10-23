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娛樂 最新消息

PIZZALI驚人身家曝光！春風掏60萬霸氣喊：明天來公司拿

PIZZALI發片記者會；春風（左）站台。（記者陳奕全攝）PIZZALI發片記者會；春風（左）站台。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌歌手PIZZALI今天舉辦新專輯《赤子》記者會，玖壹壹的春風現身站台，送上「尿布蛋糕」當禮物，得知PIZZALI發片後仍欠公司台幣60萬，霸氣表示：「明天來公司拿」，超霸氣的舉動嗨翻全場。

今年24歲的PIZZALI曾參加選秀節目，他是台中的餐飲業小開，狠砸台幣2百萬製作專輯，其中60萬則是跟老闆高爾宣借錢。

PIZZALI發片記者會。（記者陳奕全攝）PIZZALI發片記者會。（記者陳奕全攝）

PIZZALI表示，「老闆非常支持我，也很願意分享資源，我們比較像是朋友，牽扯到錢比較複雜。」所以他目前活動賺的薪水全都進到公司，每個月乖乖領月薪3萬元，認為這樣的合作關係比較簡單。

春風聽聞PIZZALI負債60萬，在台上霸氣喊：「明天來公司拿（錢）。」至於未來錢要還嗎？春風打趣笑說：「那要問洋蔥。」

PIZZALI刺青師女友。（記者陳奕全攝）PIZZALI刺青師女友。（記者陳奕全攝）

PIZZALI媽媽（左）站台。（記者陳奕全攝）PIZZALI媽媽（左）站台。（記者陳奕全攝）

今天PIZZALI的媽媽及擔任刺青師的女友都現身記者會，PIZZALI高唱新歌《熱血2024》向女友示愛，他說：「希望30歲之前，收入穩定再來結婚。時間到了就會單膝下跪求婚。」收到「尿布蛋糕」當禮物的他卻稱不急著當爸，打算把這個禮物先送給即將當爸爸的老闆高爾宣。

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