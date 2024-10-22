瘦到皮包骨！阿沁老婆走過染毒風暴 厭食期剩28公斤「覺得好沒用」

花花瘦到腹部凹陷。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿沁老婆「花花」李汶靜今年3月因涉及持毒被警方搜索住家，走過風暴的她已恢復正常生活，今（22日）晚她分享多張瘦到皮包骨的照片，明顯可見清楚的骨頭形狀，讓粉絲為她心疼。

花花曾經受厭食症所苦，瘦到可見骨。（翻攝自臉書）

花花談到：「關於厭食症那些日子，瘦到28公斤幾乎整天只能躺在床上，覺得自己好沒用，但不想一直陷入負面情緒裡，所以我拿起相機為自己記錄下這刻，我用跟朋友買的二手相機在房間定時自拍，想完全呈現出厭食症的痛苦與掙扎。」

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花花希望女生不要陷入外表迷思。（翻攝自臉書）

一張張照片中，還能看到花花腹部整個瘦到凹陷的樣子，她談到：「而我不再去抱怨為什麼總是我？我想事情的發生都是有意義存在的，都只是人生的一個體驗，而我活過來了。」

花花告訴網友：「想告訴你們，不要害怕，不要被世俗的美醜制約，不是只有瘦才是美，不論高矮胖瘦，每一種美都是那樣獨一無二的妳。」歷經過厭食症、恐慌症、憂鬱症，花花現在要更健康的生活下去。

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