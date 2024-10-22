莊凱勛「暴打尹馨」用力過猛險失明 《蝴蝶大廈》還原驚險過程

曹佑寧（左起）、白潤音、尹馨、導演錢人豪、莊凱勛。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕莊凱勛在電影《鬼們之蝴蝶大廈》飾演家暴男，瘋狂暴打尹馨的橋段，差點讓她破相失明，直呼「差那幾公分，差點害影后失明」；幸好尹馨說，「跟凱勛認識很久了，他很紳士，很保護我。」

莊凱勛。（記者胡舜翔攝）

《鬼們之蝴蝶大廈》改編自都市靈異傳說，以錦新大樓、林森觀光大樓為參考，尹馨和女兒住進蝴蝶大廈，遇上一連串怪事；尹馨透露化了打鬥妝，但被拖行時，眼睛正好和桌子高度一致，不慎撞到時發出尖叫聲，不料導演未喊卡。

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尹馨。（記者胡舜翔攝）

尹馨形容傷口離眼睛不到一公分，直到終於喊卡，工作人員甚至分不出來哪個是真的傷口，兩人都拍到非常入戲。

今天首次看完電影的白潤音，表示印象最深刻的是安心亞在他耳邊講話的橋段，「她是瞬間到我耳朵吹氣，現在想起來還是覺得很恐怖。」

由於本片為輔15級，正好今年剛滿15歲的白潤音，可以看到自己演出的作品，笑說：「如果不是自己演的片，才不敢看鬼片。」

白潤音。（記者胡舜翔攝）

白潤音飾演有陰陽眼且有亞斯伯格症的阿弟，為詮釋這個角色，看了韓劇《非常律師禹英禑》學習，並在街上練習，更特別買紗布回來貼單眼練習，專注在角色狀態裡。《鬼們之蝴蝶大廈》11月1日在台上映。

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