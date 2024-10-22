被男友劈腿10次「家中搜出閨密內褲」 女星目睹床戰還原諒

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「李開開」李采潔曾客串國片《刻在你心底的名字》，憑藉甜美清秀的外型受到矚目，不料戲外感情生活相當不順，她自爆，曾遭男友背叛，對方在同居時背著她出軌10幾次，出軌的對象甚至是她的閨密，但她仍容忍1年多才心死分手。

李采潔上節目《新聞挖挖哇》透露，某任男友劈腿的故事。（翻攝自IG）

李采潔在節目《新聞挖挖哇》自爆，過去和某任男友同居期間，對方竟偷吃10多次，她卻毫無察覺，直至某天，她在家裡角落發現一件穿過的內褲，才發現男友劈腿，更震驚的是，她認出這是閨密的原味內褲。然而，雙方沒有就此分手，男友對此解釋「不小心」，不是故意去劈腿的。

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更可惡的是，後來男友又劈腿一個小三，李采潔當場目睹2人在床上親暱抱抱，讓她心如刀絞。她一次次容忍，1年多後才心死分手，「我是最後一個知道的，那邊所有人都知道了，只是沒人敢告訴我。」她坦言，是自己的母愛作祟，才會容忍一次次被渣男傷害，但男友說新鮮感不足才劈腿，並跟她下跪道歉。

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