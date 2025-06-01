劉樂妍酸台灣經濟倒退20年 網笑被點名舔中反升咖位

劉樂妍大肆抱怨，數落台灣經濟倒退。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣藝人頻頻舔中，導致陸委會表示要調查配合中過對台統戰藝人，若屬於將依法開罰，初步被鎖定的藝人共達20餘位。非官方所屬的「民進黨中國部」臉書點名王心凌、張韶涵、吳慷仁、楊丞琳、王力宏、歐陽娜娜、歐陽娣娣、劉樂妍、伊能靜、林瑞陽、張庭、文淇與中共話語步調一致，「已不只是立場選擇，更是系統性的認知配合」。對此劉樂妍也在微博反擊。

劉樂妍資料未更新，還停留在「亞洲四小龍」年代。（翻攝自微博）

劉樂妍大肆抱怨更數落台灣經濟倒退，妄言「但凡在台灣演藝圈能掙到錢。我們又怎麼會出來討生活？」還故意表態「我們堅定地跟祖國媽媽站在一起」。不僅如此，劉樂妍認為台灣經濟倒退，工資追不上20年前，物價消費卻翻了幾十倍，更吹捧中國生活已經發生了翻天覆地的變化，更批評「你看台灣破舊的城建（城市建設），台灣人夏天空調（冷氣）都用不起，缺電缺水，只會掩飾自己的無能」還問：現在的台灣到底是哪裡像四小龍？殊不知「四小龍」指1960年代末到1990年發展迅速，目前都已紛紛轉型且被列於「已開發經濟體」之列，並經濟發展趨向穩定。

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劉樂妍嗆聲自己發自內心罵台獨，還說「你倒是來抓呀」。（翻攝自微博）

劉樂妍還嗆聲「每次罵台獨，每次發言都沒有人指使我，都是我發自內心的，我自己想罵的！你倒是抓呀！」死要面子的她還說自己每個月準時能為合作伙伴發薪水，「忙到忘了要罵民進黨」。

對此網友虧說：「黃安表示震怒，竟然不是頭號人物」更有人認為劉樂妍終於升咖能跟張韶涵、吳慷仁、王力宏等人並肩。

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