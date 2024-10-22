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娛樂 最新消息

麥當勞《獵人》公關品編號「001」是他 網認：實至名歸

麥當勞近日與日本熱血動漫《獵人》推出聯名活動，引發熱烈討論。（擷取自麥當勞官網）麥當勞近日與日本熱血動漫《獵人》推出聯名活動，引發熱烈討論。（擷取自麥當勞官網）

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖速食業者近日與日本知名動漫《獵人》聯名推出系列周邊，不僅引發廣泛討論甚至掀起炎上風波。許多網紅及藝人都收到這次聯名的全套卡包公關品，其中知名YouTuber「HowHow」獲得的公關箱編號為「001」，成為網友熱議的焦點。

麥當勞《獵人》公關品編號「001」是他 網認：實至名歸知名網紅「How How」拿到公關品編號001。（擷取自howhowhasfriends
/Instagram）

1名網友昨（21）日在社群平台「Dcard」發文表示，知名Youtuber「HowHow」收到速食業者與《獵人》聯名公關品，箱子上的編號是「001」，也讓她忍不住好奇哪些網紅或藝人獲得2號至10號之間的卡包手提箱。

貼文曝光後引發熱烈迴響，不少網友認為HowHow拿到1號是實至名歸，「How哥的宅度不只其他網紅比不上，大多數宅男也比不上」，還有人留言表示自己也很好奇同件事情。此外也有不少人分享一些社群平台上，網友特地整理不同網紅及藝人收到的《獵人》公關箱編號。

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