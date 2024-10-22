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娛樂 最新消息

魏哲鳴眼鏡造型帥到漲粉35萬 張佳寧秘戀上司「大談辦公室戀愛」

張佳寧（左）在《私藏浪漫》先婚後愛戀上魏哲鳴（右）。（愛爾達電視提供）張佳寧（左）在《私藏浪漫》先婚後愛戀上魏哲鳴（右）。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕魏哲鳴、張佳寧主演《私藏浪漫》，劇情融合先婚後愛、暗戀多年重逢，以及秘密辦公室戀情等熱門甜寵劇元素，故事講述紀昱恆（魏哲鳴 飾）從高中就暗戀同學涂筱檸（張佳寧 飾），但錯失告白良機，多年後，兩人再次重逢，因緣巧合還成為同公司的上司和下屬，適婚年齡的涂筱檸沒有對象、被父母催著相親，紀昱恆藉機提出結婚的邀約，但公司不允許社內戀愛，所以兩人就過著「人前不熟同事、人後老公、老婆」的隱婚生活。

張佳寧在《私藏浪漫》飾演「涂筱檸」。（愛爾達電視提供）張佳寧在《私藏浪漫》飾演「涂筱檸」。（愛爾達電視提供）

《私藏浪漫》網路平台開播後，短短3個月內，就累積超過近1.3億次的播放量，戲劇相關的微博話題討論量也狂破26億，而有著「霸總專業戶」封號的魏哲鳴也憑著「紀昱恆」再掀起討論熱潮，不但個人社交平台累積漲粉35萬，他在劇中霸道又體貼的反轉魅力，更讓他在短影音平台殺出重圍，創下相關影片累積播放量突破70億次的驚人成績。

張佳寧曾在《如懿傳》和《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等知名古裝劇中露面、大秀精湛演技，這回在《私藏浪漫》中，她跨出舒適圈、挑戰甜蜜偶像劇，和魏哲鳴展現出絕佳CP感深受觀眾喜愛，當被問到是否知道對方有「霸總專業戶」封號時，她秒回：「知道、當然知道。」但她覺得比起「霸總感」，魏哲鳴的「人夫感」則更強烈一點，「因為他其實很溫柔、體貼，就像個『小太陽』照耀大家」，語畢，坐在一旁的魏哲鳴則開玩笑：「其實『紀昱恆』也不算是『霸總』，畢竟銀行也不是他開的啊，他也是個打工人而已。」字裡行間展現他獨特的幽默感。

魏哲鳴（右）在《私藏浪漫》暗戀張佳寧（左）長達10年。（愛爾達電視提供）魏哲鳴（右）在《私藏浪漫》暗戀張佳寧（左）長達10年。（愛爾達電視提供）

劇中魏哲鳴飾演的「紀昱恆」暗戀張佳寧飾演的「涂筱檸」近10年，多年再重逢後才開始一段「偷感十足」的辦公室戀情，兩人也曾在訪問中談到對角色相愛契機的看法，只見他們異口同聲：「紀昱恆和涂筱檸應該是一見鍾情吧！」張佳寧還補充說：「就像涂筱檸的台詞一樣，紀昱恆真的顏值很高啊！」魏哲鳴則大讚對方是「自帶氛圍感的氣質型女孩」，粉紅泡泡從戲內蔓延到戲外。

魏哲鳴（左）在《私藏浪漫》秘戀張佳寧（右）。（愛爾達電視提供）魏哲鳴（左）在《私藏浪漫》秘戀張佳寧（右）。（愛爾達電視提供）

魏哲鳴在《私藏浪漫》飾演「紀昱恆」。（愛爾達電視提供）魏哲鳴在《私藏浪漫》飾演「紀昱恆」。（愛爾達電視提供）

另外，兩人在劇中也有多場吻戲名場面，其中最受觀眾喜愛的是這段「酒醉被扯領帶」，回憶起拍攝過程，魏哲鳴記憶猶新地說：「其實拉領帶是她提出來的，還有像是取下眼鏡、摸嘴唇等小動作，都能表現出他們心動又克制的感覺，只要投入在劇情裡，這些都會自然而然流露出來。」《私藏浪漫》10月22日起，週一至週五晚間8點於愛爾達影劇台播出。

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