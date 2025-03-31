送妳送到家門口 閩南狼跟中配恩綺搭同班機飛成都
中配恩綺因鼓吹武統台灣，被移民署廢止居留許可並限期離境，今現身松山機場。（翻攝自抖音）
〔記者馮亦寧／台北報導〕中配「亞亞」劉振亞、恩綺、小微因鼓吹武統台灣，先後被移民署廢止居留許可並限期離境，亞亞已於25日返回中國，今（31）同樣面臨3月31日前出境最後通牒的恩綺，稍早已現身松山機場想避免與網紅「八炯」温子渝、「閩南狼」陳柏源碰面。沒想到誠意滿滿的閩南狼竟然直接刷卡買機票，準備與恩綺搭同一班飛機到成都。
饒舌歌手閩南狼在機場立刻買了跟恩綺同班飛機機票，並進入管制區。（記者陳逸寬攝）
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恩綺日前拍影片稱「台灣正在經歷著一場綠色恐怖、顛倒黑白，才導致我不得不和親人分開，黎明前的黑暗，我相信一切都會風平浪靜」沒想到熱情的八炯和閩南狼在松山機場就送給她一個大驚喜。閩南狼不但直接買了跟恩綺同班機票，還跟八炯在登機口擁抱後，隨即進入管制區候機。閩南狼進入管制區候，航警局也繃緊神經，緊隨在後，防止出現任何擦槍走火的情況。
網紅八炯（左）親送閩南狼進入管制區候機。（記者陳逸寬攝）
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