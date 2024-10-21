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女網紅嗆統神「想X未成年」！狂罵他是「豬」遭網炎上

橘ㄦ在影片中多次言語攻擊統神。（翻攝自IG）橘ㄦ在影片中多次言語攻擊統神。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「橘ㄦ」賴鈺涵20日在社群上傳短影音，在未經查證情況下，再提統神傷心事，直言：「他想X13歲女孩」，甚至全程以「豬」稱呼統神，遭網友圍剿，蹦蛙娛樂也揚言提告。對此，橘ㄦ21日晚間火速刪片致歉。

相關新聞：統神 YouTube 頻道慘遭移除！官方一嚴厲規定：想重來也沒辦法

橘ㄦ在影片中說到統神、蹦闆的拳賽，並多次以「豬」稱呼統神，語帶惡意進行攻擊，影片甚至提到了統神過去的爭議，並直言：「他想X13歲女孩」。影片曝光後引起網友反彈，網友認為統神沒有說過類似話語，砲轟她單靠「腦補」製造謠言。

橘ㄦ道歉聲明全文。（翻攝自臉書）橘ㄦ道歉聲明全文。（翻攝自臉書）

對此，蹦蛙娛樂在留言區表示已進行蒐證提告。橘ㄦ21日晚間火速刪片致歉，表示自己只憑過去統神討論未成年性愛議題隨口而出，向本人、粉絲、蹦蛙娛樂致上歉意，並表示不會逃避法律程序，「會對自己做過的事負責。」

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