黃鐙輝自爆曾「無照駕駛摔斷腿」 談「東湖3死案」備感遺憾

黃鐙輝（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃鐙輝今出席公益活動時透露，自己小時候時假鬼假怪，無照駕駛機車外還慘摔一跤，「小時候比較頑皮有偷偷騎車，後來把腳摔斷了，骨折了一陣子，鋼釘在身體了放了2年，之後才開刀拿出來。」談及近期有一位15歲少年因無照駕車而撞死3人，他呼籲大家不要有僥倖的心態。

針對15歲少年無照釀3死一事，黃鐙輝坦言備感遺憾，「他也不是什麼窮凶惡極的人，可能是因為好奇，反正家人不在、不會怎麼樣的心態，通常會這麼頑皮，就是在未成年的小時候。」也以「黃鐙輝阿伯」的身分奉勸晚輩切勿僥倖，「我也年少輕狂過，曾經以為我們是風，等長大經歷遍體鱗傷後才知道我們只是草，風往哪邊吹就往哪邊倒。」

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黃鐙輝（記者潘少棠攝）

黃鐙輝也再提到疫情拍戲那年，接到飾演海賊任務的他，為了更融入角色而直接跳海，結果傷到腳底，有長達半年的時間無法走路，「我當時有練自由潛水，去綠島時就靈機一動，想說不穿裝備直接跳下去，可以親自體驗當海賊，剛跳下去時沒事，還能輕鬆游泳，但準備上岸時就遇到浪潮，我腳就直接踩到珊瑚礁，腳就直接被刮傷，傷口大約4公分長。」

礙於綠島沒有醫院所以只能簡單包紮，「我在衛生所裡，護士說若我被海洋弧菌感染的話，可能就要截肢，在清創、縫合的過程中，我能抓的東西都抓了，實在痛到不行。」緊急回本島就醫後，醫生擔心傷口沒有清乾淨，就重新再幫他切開、縫合，「傷到腳底板，只要一動，傷口就會發膿不會好，這件事讓我深刻體悟到什麼叫做僥倖的痛，這個痛我記住了，會記一輩子。」

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