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娛樂 最新消息

施名帥被暴打嚴重內傷！愛妻朱芷瑩不忍了爆料：看中醫半年才好

朱芷瑩（左）力挺老公施名帥的《默殺：無聲之地》。（鴻聯國際提供）朱芷瑩（左）力挺老公施名帥的《默殺：無聲之地》。（鴻聯國際提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕導演柯汶利新片《默殺：無聲之地》在上周末舉行首映會，施名帥攜手8月才公布婚紗照的老婆朱芷瑩一同亮相。7年前拍的這部《默殺》中，施名帥的挨打戲逼真，打鬥實戰經驗彷彿已先養成，朱芷瑩爆料，當時他是被打真的，回去之後嚴重內傷，去看中醫半年才好。

《默殺：無聲之地》首映會。（鴻聯國際提供）《默殺：無聲之地》首映會。（鴻聯國際提供）

施名帥剛以電影《角頭-大橋頭》入圍金馬最佳男配角，透露和導演柯汶利有長年好交情，在柯汶利獲選奧斯卡最佳短片十強的《自由人》就擔綱男主角，合作至今共4部。施名帥說：「我們第一次合作就是他的畢業製作，我也是剛進入影像表演沒有很久，一路的合作都是從前期到拍攝，甚至到後期都會彼此分享創作過程，比較像一起成長的創作夥伴，有革命情感。」

施名帥在《默殺：無聲之地》挨打戲十分逼真。（鴻聯國際提供）施名帥在《默殺：無聲之地》挨打戲十分逼真。（鴻聯國際提供）

《默殺：無聲之地》施名帥（右起）、李沐、宸頤、紀亮竹、導演柯汶利、張世等演員出席首映會。（鴻聯國際提供）《默殺：無聲之地》施名帥（右起）、李沐、宸頤、紀亮竹、導演柯汶利、張世等演員出席首映會。（鴻聯國際提供）

他在《默殺：無聲之地》中飾演偷窺者，也是命案的嫌疑犯，有多場慘烈的挨打戲，包括被逮到警局時，遭飾演警官的張世暴力審問。施名帥此次首度看完成品後回憶：「印象深刻啊，就被打得很慘！張少懷在旁邊一直跟我說，這應該需要替身吧？很替我擔心的樣子。同一天還有一場在雨中被踹到內傷。」

《默殺：無聲之地》李沐（左起）、宸頤及紀亮竹。（鴻聯國際提供）《默殺：無聲之地》李沐（左起）、宸頤及紀亮竹。（鴻聯國際提供）

他說早期拍這樣的類型一心只想把戲演好，便用土法煉鋼方式。同在首映會的張世立刻道歉說：「對不起施名帥，拍這場戲之前，他叫我用力打，真的打，所以拍好幾次我都真的來。」朱芷瑩看了於心不忍，且記得當時施名帥拍完回家，發現內傷嚴重，去看中醫看了大半年才好。

施名帥對於柯汶利導演滿是稱讚：「他對類型片的敏感度很高，直覺很強，很有節奏感的調度手法，給演員很大的空間，並且非常有耐心等待美好的時刻到來，很願意跟每個部門溝通，常常都是一顆鏡頭拍完，還會問每一組覺得怎麼樣？有沒有想要更好的表達，很願意協調溝通的導演。」

《默殺：無聲之地》張世（左）與施名帥。（鴻聯國際提供）《默殺：無聲之地》張世（左）與施名帥。（鴻聯國際提供）

《默殺：無聲之地》以女學生連環失蹤命案開展，在不安與恐懼背後，暗藏校園霸凌、性侵、家暴、跟蹤偷拍等值得關注的社會議題。故事講述靜穆中學裡，以安琪（李沐 飾）為首的問題女學生們平日橫行霸道，經常對特教生小彤（宸頤 飾）與惠君（紀亮竹 飾）出言羞辱，甚至動手施暴。就在校慶前夕，這幾名問題女學生接連失蹤，媒體以「女學生連環殺人案」大肆報導，警方追查無果，校園人心惶惶。命案發生後，靜穆中學清潔工李涵（尹馨 飾）因此更加看顧女兒小彤。

校慶總彩排當天，安琪的屍體竟隨著彩球從天而降，同時小彤也失去蹤影，心急如焚的李涵決定獨自探查小彤的蹤跡，監視器中看到小彤的最後身影竟是走進自家公寓……劇情翻轉再翻轉，始終沉默的眾人逐一浮出水面，沒有人是局外人，一樁又一樁藏汙納垢的往事被揭露，而背後被揭開的傷疤更讓人心痛。《默殺：無聲之地》全台熱映中。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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